Frana a Miami: confermano il ritrovamento di un altro corpo, e il bilancio delle vittime sale al 95

Il sindaco della contea di Miami-Date Daniel Levine Kawa ha dichiarato a una conferenza stampa quotidiana che il numero di persone scomparse dal crollo dell’edificio Champline Towers South oggi è di 14 (Foto: EFE)

Le squadre di ricerca trovano vittime sotto le macerie di un edificio crollato su una superficie della contea di Miami-Date l’ultima ora Il bilancio delle vittime della morte di una persona è salito a 95, hanno detto i funzionari martedì. Numero di persone non ritrovate dopo il crollo del 24 giugno per cause non ancora accertate 14, Ma è Due di loro non sono sicuri se fossero o meno nell’edificio quando è crollato.

Secondo il sindaco di Miami-Tate Daniel Levine Kawa, Dei 95 corpi recuperati, 85 sono stati finora identificati. L’ultima è Aishani Kia Patel di 1 anno; Andrés Levine, 26 anni; Breve marcio di Moises, 28; Mercedes Fuentes Urcellus, 61 anni, e Raymond Urcellus, 61.

Tra le vittime, oltre agli americani, Ci sono argentini, cubani, uruguaiani, colombiani, cileni, venezuelani, paraguaiani e israeliani.. Levine Kawa avverte che le missioni di identificazione sono diventate più complesse in passato dopo la tragedia e come colpisce i resti umani.

I soccorritori camminano tra le macerie (Foto: REUTERS)

Indagine sulle cause del crollo della sezione nord-est dell’Edificio Sud a sud delle Torri Sampline, Di cui 55 appartamenti già avviati. In ogni caso, è considerato lungo e complicato.

Contro l’associazione condominiale sono state intentate una mezza dozzina di cause in tribunale, Ha avuto problemi strutturali almeno dal 2018, secondo una società di ingegneria. I resti dell’edificio sono stati demoliti il ​​4 luglio poiché la struttura è diventata instabile e ha reso difficili le operazioni di ricerca.

Stiamo studiando cosa fare della terra quando Questa attività, a cui hanno preso parte centinaia di bagnini, hanno lavorato instancabilmente E in condizioni meteorologiche incoerenti, i risultati. Questa settimana Charles Burkett, sindaco di Sufsite, sta esplorando come utilizzare questo spazio e si consulta con le famiglie delle vittime per scoprire cosa piace loro, perché è una sorta di “luogo sacro”.

La fine della missione israeliana

Servizi di soccorso che operano tra le macerie del South Building alle Champline Towers a Miami-Tate (foto: EFE)

Durante il fine settimana, i membri della delegazione israeliana si sono uniti alle operazioni di ricerca e soccorso dopo l’incidente Sono stati colpiti durante una cerimonia emozionante a Surfside, guidata da Levin Kawa, a cui sono state consegnate targhe e medaglie di riconoscimento prima di tornare in Israele domenica.

Sabato i soccorritori israeliani hanno marciato su una strada a Surface.Marcia di riflessione“, In cui hanno camminato Levin Kawa e il sindaco della città, Charles Burkett, e i membri della squadra di soccorso. Parenti delle vittime e dei dispersi.

Le squadre di ricerca camminano attraverso i resti del condominio (foto: REUTERS)

I corpi identificati includono altri due nipoti della first lady del Paraguay Silvana Lopez-Morera, la polizia di Miami-Tate ha detto domenica: Lopez-Morera, 9 anni, di Alexia Maria Betten, e Lopez-Morera, 6 anni, di Anna Sofia Betten.

Sono entrambi figli sophia lopez–Morera, sorella della first lady, e In Louis Baton, Entrambi di 36 anni, Le cui identità sono già state identificate dalle autorità, Così come il più giovane dei bambini, Luis Lopez Morera III, 3 anni, e la tata Lona Villallapa, 23 anni. Secondo l’Ambasciata del Paraguay, I corpi saranno presto rimpatriati nel paese dell’America Latina.

(Con informazioni da EFE)

