Juventus e Inter pareggiano 1-1 nel ‘Derby d’Italia’

Domenica, nel tredicesimo turno di Serie A, il “derby italiano” tra la capolista Inter e la Juventus, diretta rivale, si è concluso con un pareggio per 1-1.

La “Juve” ha aperto le marcature davanti ai propri tifosi con una bella combinazione di gioco che ha visto il serbo Dusan Vilahovic realizzare il suo primo gol dal 16 settembre (27).

Tuttavia, i Bianconeri mantengono il vantaggio sul tabellone per soli sei minuti quando l’argentino Lautaro Martinez approfitta di un cross sul primo palo per Marcus Durham (33′) e segna il suo 13esimo gol.

Dopo un primo tempo elettrizzante, entrambe le squadre hanno rallentato dopo aver superato gli spogliatoi, senza creare nessuna occasione netta nella ripresa.

Al termine di questo 250esimo “derby d’Italia”, l’Inter è in testa con 32 punti, due in più della ‘Juve’ (2°, 30 punti).

Il Milan ha ridotto il divario sull’Inter a 6 punti dopo aver battuto la Fiorentina sabato (1-0), mentre i campioni in carica del Napoli sono al 4° posto con 24 punti, battendo l’Atalanta 2-1 in visita (6°). Torna in panchina Walter Mazzarri dopo l’esonero di Rudy Garcia.

