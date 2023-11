L’Italia torna alla Fiera Mondiale IBTM di Barcellona

L’ente ufficiale italiano per il turismo, l’ENIT, è presente a questo importante appuntamento per il turismo MICE dal 28 al 30 novembre.

Le città di Bologna, Milano, Roma e Venezia presenteranno i loro punti di forza come città di turismo commerciale.

L’Italia è quindi di nuovo in testa Esposizione Mondiale IBTM La Fira Barcelona di Barcellona si svolgerà dal 28 al 30 novembre allo Stadio Gran Via.

Per fare questo disporrà di un ampio stand dove saranno presenti 80 aziende del settore turistico legato a convegni e convegni, che consiglieranno e promuoveranno tutto ciò che l’Italia ha da offrire nell’organizzazione di eventi.

Parteciperanno inoltre 11 regioni d’Italia oltre alla città di Roma. Durante i tre giorni della fiera, presso lo stand D50-55 si terrà un ampio programma di presentazioni.

L’Italia si è affermata negli anni come la destinazione perfetta per ogni tipo di evento e con 59 siti designati dall’UNESCO, è il Paese con il maggior numero di ambienti culturali al mondo dalle Nazioni Unite.

Negli ultimi anni e per quanto riguarda il turismo d’affari, l’Italia è salita nelle classifiche mondiali dell’ICCA (International Congress and Convention Association), diventando la terza destinazione più importante a livello mondiale e la seconda in Europa con più di 520 meeting. Spagna (528) e Stati Uniti (690) restano saldamente al vertice.

Al 2022 circa l’85% degli appuntamenti sono avvenuti di persona, 9.000 su un totale di oltre 10.500 appuntamenti. Roma Capitale e Milano occupano rispettivamente il quattordicesimo e il diciottesimo posto con 79 e 66 incontri, mentre entrambe occupano un posto nella classifica europea.

I viaggi MICE uniscono sempre più leisure e business. La formula mista (business + leisure) emerge da un’indagine Enit basata su dati ForwardKeys, WTTC (previsioni Euromonitor), Bankitalia, Deloitte e WTTC (Trip.com) durante la fiera internazionale IMEX 2023 a Francoforte dal 23 al 25 maggio.

Già nel 2021 si è registrata una ripresa del segmento business, aumentato del 31% rispetto ai livelli del 2020, mentre la spesa globale per viaggi aziendali è diminuita del -56% rispetto al 2019.

Secondo Skyscanner, un intervistato su sei si rivolge ai viaggi tutto compreso: lavorare in vacanza è un’opzione strategica perché si ha più tempo a destinazione (55%) ed è più economico volare nelle ore più tranquille (51%).

IBTM World è considerata la più importante fiera internazionale del turismo MICE focalizzata sui professionisti del settore del turismo MICE.

Esprimere. Bozza. JR