Milan-Inter: come, quando e dove vedere la Supercoppa italiana in diretta

Dopo la vittoria per 3-1 del Barcellona sul Real Madrid domenica nella Supercoppa spagnola a Riyadh, Milano E questo fraLo stesso trofeo è in palio mercoledì (ore 14) nel derby lombardo nella capitale dell’Arabia Saudita.

Campioni in carica della Serie A, i rossoneri sperano che la trasferta in Arabia Saudita sia un punto di svolta dopo una difficile corsa ai Mondiali, due pareggi che hanno permesso al Napoli di uscire in testa, nonché l’eliminazione dalla Coppa Italia. Un Torino ridotto in dieci (1-0 dopo i tempi supplementari).

“Sono sempre preoccupato, anche quando vinciamo. Faremo tutto il possibile per preparare la Supercoppa”, ha detto il tecnico Stefano Pioli dopo il 2-2 di sabato contro il Lecce, che ha inizialmente deluso i suoi giocatori. I tempi sono cambiati all’intervallo, sotto forma del nazionale francese Theo Hernandez.

L’Inter, campione in carica di Coppa e Supercoppa, affronta la trasferta di Riyad in cerca di una piccola rivincita contro i rivali storici dopo aver subito una clamorosa sconfitta nella corsa allo scudetto 2022.

Il vero uomo della finale, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi può raggiungere la sua quarta edizione di Supercoppa in quattro presenze a 46 anni, impresa condivisa da Fabio Capello e Marcello Lippi.

Inzaghi ha vinto il trofeo due volte con la Lazio (2017 e 2019) e una volta con l’Inter (2022).

Milan-Inter: operazione seduzione

In Supercoppa le due maggiori rivali lombarde si sono incontrate solo nel 2011. Poi il Milan ha vinto con un gol di Zlatan Ibrahimovic, che questo mercoledì non ci sarà per l’operazione al ginocchio di maggio.

Tra la Supercoppa spagnola vinta dal Barcellona e l’amichevole di giovedì tra i top club sauditi Al-Hilal e Al-Nasser di Cristiano Ronaldo, l’Italia ospiterà per la terza volta la Supercoppa spagnola.

I primi due, controversi a gennaio e dicembre 2019, sono stati preceduti da polemiche sul rispetto dei diritti umani e delle donne nel Paese.

Dopo due edizioni in Italia a causa della pandemia, la Serie A torna nel mondo arabo, dove Calcio L’italiano non ha la visibilità che vorrebbe, come dimostra la difficoltà di trovare un’emittente per la sua concorrenza in questa regione.

La precedente emittente, beIN Sport, non ha partecipato all’ultima competizione nel 2021, disprezzata dalla Serie A per le sue sponsorizzazioni con l’Arabia Saudita.

La squadra del Qatar ha accusato l’Arabia Saudita di sostenere l’hacking delle trasmissioni sportive.

Dopo un anno con partite di Serie A trasmesse in chiaro su YouTube nella regione, il campionato ha raggiunto un accordo a giugno con la joint venture Abu Dhabi Media per le prossime tre stagioni, ma per meno di quanto pagato da Bean.

Quando e a che ora si gioca Milan-Inter?

AC Milan vs Inter mercoledì 18 gennaio mentre le squadre si scontrano in uno scontro emozionante. La partita tra le due squadre è in programma alle 14:00 (ora peruviana) e si giocherà al King Fahd International Stadium.

Dove e come guardare Milan-Inter in diretta?

La partita in diretta sarà trasmessa su Star+ (Star Plus) ed ESPN. Non perdere nessun dettaglio della competizione sul sito web RPP.pe.

