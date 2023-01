La Spagna è dietro la Francia o l’Italia in termini di costi pensionistici

Rapporto presentato oggi mercoledì Banca di Spagna con relativi dati 2019 Si riferisce alla Spagna nella spesa per le pensioni in Spagna e in altri paesi dell’UE Il secondo è l’economia di quella regione Spendere di più per le pensioni entro il 2050Solo la Grecia è dietro.

Tuttavia, secondo i dati relativi a questo studio riferiti al 2019 nel contesto attuale, il costo delle pensioni in Spagna è in ritardo rispetto ad altre economie. Francia, Grecia, Italia o Portogallo, mLa spesa pensionistica in Spagna ha raggiunto il 12,7% del PIL nel 2019, superiore alla media UE del 10,4%.

Se il tasso di occupazione raggiunge paesi come la Germania, il costo rimborsabile è quasi la metà. Cioè, circa il 5,5%.

Costo elevato, ma basso tasso di copertura

Non solo, rispetto ad altri paesi dell’Unione Europea, la Spagna offre anche una popolazione meno anziana Bassa copertura nel tuo sistema Pensione.

Ci sono anche fattori che eserciteranno una pressione al ribasso sul tasso di copertura nei prossimi anni. In particolare, il ritardo nell’età pensionabile e il sottopeso della forza lavoro rispetto alla popolazione con più di 65 anni Ridurre il tasso di copertura, che passerà da 1,08 nel 2019 a 1,02 nel 2050.

Questo è il Rapporto di copertura In Spagna sarà rispettivamente del 35,8% e del 9,3%. Meno di paesi come Francia o Germania.

Perché i costi delle pensioni in Spagna aumenteranno nei prossimi anni?

Un altro motivo per aumentare la spesa per le pensioni in Spagna Tasso di occupazione relativamente basso e un livello relativamente alto di benefici rispetto ai salari medi.

Tuttavia, va notato che questi dati non includono le proiezioni della riforma delle pensioni 2021 o del piano di risanamento per i prossimi anni.