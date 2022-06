Il piano di Michael Landa dopo il podio del Giro d’Italia, la Vuelta o il Tour de France?

Diciamo di sì, in quanto non è ancora ufficiale al momento della stesura di queste righe. Il desiderio di Michele Landa Questa stagione è stata incatenata Spirale d’Italia Y Giro di FranciaCome ha fatto l’ultima volta nel 2019, ma dopo aver vinto la tappa ‘Corsa rosa’, Sembra che le piante di alva cambieranno un po’.

Michael voleva correre ancora di più Francia Cosa c’è dentro SpagnaIl percorso del Tour è molto in linea con le sue caratteristiche di ciclista, ma nella squadra, Bahrain-VictoriusSembra esserci più interesse a schierare Landa nella Vulta che nel tour, quindi il team di Murguya sarà sicuramente nella formazione di partenza. Utrecht (Paesi Bassi) Il prossimo è il 19 agosto e non il 1 luglio Copenhagen, Danimarca).

Con questa modifica, il calendario Michele Landa Sarà il seguente: San Sebastiano Classico 30 luglio e Tour di BurgosDal 2 al 6 agosto, una delle sue gare più amate e belle, ricordiamo che è sceso dalla moto l’anno scorso, prima di prendere parte alla tappa spagnola vinta lo scorso anno. La salita ai laghi di Covatonga è ancora zoppicante per la grave caduta vissuta nel 2021 al Giro d’Italia.

Un piano di corse che cambierà ufficialmente nei prossimi giorni. Per ora, Michael è ancora a casa sua Murguya Tempo libero e formazione.





