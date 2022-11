Italia: chi rifiuta il lavoro perde automaticamente il programma sociale

Il governo italiano Questa volta sta promuovendo un piano annunciato settimane fa dal Primo Ministro melone della Georgia I regimi di welfare dovrebbero essere ridotti. Cerca di farlo attraverso un’iniziativa. Saranno ritirati gli aiuti a coloro che rifiutano le offerte di lavoro.

In particolare a Meloni piace se è un benefattore Retito de Citatínanza (Reddito di cittadinanza) Rifiuta l’offerta di lavoro Smetti di ricevere i benefici della previdenza sociale.

Lo schema non cerca di spazzare via le entrate con un tratto di penna, ma Inasprimento delle condizioni di accesso. Tra l’altro, il presidente vuole che i tempi di rinnovo siano più brevi e che gli assegni diminuiscano nel tempo. Un altro emendamento che propongono non è a vita.

“La borsa non può essere a vita”, ha affermato Claudio Turricone, uno dei promotori del progetto. Per quanto riguarda i sussidi di disoccupazione, che attualmente durano 18 mesi, “devi fissare una scadenza in cui non puoi arrivare fino a Nasby”, ha detto.

Com’è il piano?

In questo senso, ha aggiunto, è una possibilità che «dopo i primi 18 mesi di Rettito si possa continuare al massimo due anni e mezzo, ma con uno spostamento». Riduzione dell’importo del sussidio.

Per quanto riguarda la sospensione, l’iniziativa prevede che se il beneficiario non trova lavoro dopo 18 mesi, sarà sospeso. C’è un inizio Il corso di formazione è su misura per il tuo profilo E per la domanda del mercato, una posizione che beneficia dell’assistenza del Fondo Sociale Europeo.

Trascorso tale periodo, se il beneficiario non riesce in alcun modo ad entrare nel mercato del lavoro, sarà sospeso per sei mesi. Una volta che quel periodo è finito, puoi Ripeti l’affitto ma già ridotto del 25% in sovvenzione E a breve termine.

Se attuato, il piano “consentirebbe un risparmio di circa 1.200 milioni di euro, senza contare i risparmi vincolati”. Questo, secondo Durygon, permette “Rafforzare gli interventi contro i veri poveri Poi introduci la Quota 41, che significa la possibilità di andare in pensione dopo 41 anni di servizio”.

