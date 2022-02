El Gobierno de Italia estende los requisites sanitarios English for los argentinos. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Este lunes, l’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires ci informa di estendere i nostri requisiti sanitari del 15 marzo in inglese per questi pais vizeros argentinos kuya vigencia hoy. La medida fue tomada luego de que L’Unión Europea ricompensa la nostra suspense miembros sacar a la Argentina de las list “paise seguros”debito al estrepitoso account casos positivos sufriy el pais en las ultimas semanas 2021 e prime 2022.

In concreto, los argentinos podrn ingresar italia siempre y cuando cumplan con tres requicitos de caricter obligatoriouna sciabola:

1. Completa la formula di localizzazione in linea Per presentare, un’impronta cellulare o forma, l’aerolonia incapsulata via via en elm del momento, le autorides italiane che sono solo sido designados per los effettivo controllo di una delle destinazioni.

2. Puoi anche aggiungere l’area ante la compañíatambiin en el embarque, ya toda autoridad que lo requiera, la certificatine estar completamente vacunado con algin inoculante reconocido por la Agencia Europe de Medicamentos (EMA), che decir con: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson e Novavax. Las vacuas Sinopharm, Cansino e Sputnik-V non hanno più un continente sanitario del viejo autonomo.

3. Presenta l’indirizzo del tuo imperoappena aggiornata al momento, è una certificazione che ti dà gli ultimi risultati negativi. Un effetto negativo della PCR di prova sulle ultime 72 ore dell’algoritmo, o rilevare il rilevamento di 24 antenne nell’antenna dell’antigene con il risultato di una mancata corrispondenza.

La EMA sigu sinoconas las vacunas Sputnik-V, Sinopharm y Cansino, tres immunizantes que aplican en Argentina. REUTERS/Marko Djurica

Nessun ostante, È una forma di inglese esistente per gli argentini italiani che semplicemente sido recibido alguna de las vacunas que no reconcile EMA. Anche Quienes è dalla sua parte:

– Someterse a unislamiento per 5 giorniinforma l’Agencia Sanitaria Local (ASL) in modo competitivo, che controlla attivamente le restrizioni sull’ospitalità diretta o indiretta (informativa o formulaica online) o qualsiasi accesso privato a un veicolo o alla privacy.

– Efectuar un secondo test PCR o rilevare antigeni è uno degli ultimi 5 giorni di asilamiento.

Spagna

El jueves pasado, España, otro de los pauses europei mis Visitors por los argentinos, enduresees los requisitos in siguiendo las Recommendations in uni Europe Europe. Desde aquel dia, Los argentinos vacunados con las vacunas riconciliati con EMA e Organizational Mundial de la Salud (OMS) -Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson / Janssen Pharmaceuticals, Sinopharm, Sinovac, Bharat, Sanofi-GSK, Novavax e Valvena- Puoi leggere l’inglese in ordine alfabetico.

Peccato l’embargo, de forma indirettamente, España se volvi el primer pais central europa in permitre English argentinos vacunados with Sputnik-V u otra vacuna no reconciliad por las Institutiones yi citadasl’arredo nel testo ufficiale è “avete ammissione certificazioni con aspirazioni senza autorizzazioni per questi enti, per l’ultimo dos servizio amministrativo di una delle offerte di auto”. È un vacunado argentino con el inoculante ruso che è un dado a Pfizer o Moderna, podrá ingresar al pais a vez pass hayan pasado 14 giorni desi ultima app.

En Francia entre en vigencia el new neo Passaporte de Vacunaciin per l’attivismo realizzatore e la normalizzazione del displazarse. EFE/EPA/IAN LANGSDON. EFE/EPA/IAN LANGSDON



Francia

Da parte tua, Francia, nessuna query diretta modificata per qualsiasi attività di Argentinos per tutti tramite perdite. Daz atrs el Gobierno que encabeza Emanuele Macron aprobó el “Pasaporte de Vacunación”necesario per poder ingresar a bar, ristoranti, musei, cinema, compagnie di trasporto, avion, treni e oggetti da collezione, entra nei tuoi spazi pubblici.

Per completare questo documento troverai l’elenco completo di tutti gli aspirapolvere: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Bharat, Sanofi-GSK, Sinovac e Valvena. Adams, e questo è molto rilevante per lo argentinos, seron reconocidos quenies account con las dose dos sinopharm mis one refuerzo de Pfizer o Moderna (no as si el refuerzo astraZeneca, el referzo tiene que sercho with a vacuna based on ARN menos.

“Il vuoto Sputnik è l’unica cosa che esiste oggi, non esiste”, in particolare nell’ambasciata francese. Come, por esempio, Un argentino con dos dos vacation de origen ruso e un aggiornamento con Pfizer, Moderna o AstraZeneca nessun contatto con contatti in Vaconación.

Alemania

In Tanto, Alemania è la versione più modificata di Los Argentinos el 9 de ener, antes de que la UE altamente raccomandato Quitar a la Argentina de las list list “pauses seguros”. Per preparare le germanas, los argentinos deban estar vacunados sí o sí con algún inoculanto reconcile por el Instituto Paul Ehrlichl’autoridad sanitaria alemana slo avala los immunizantes Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca e Novavax.

Si bien no demand a tercera dosi ni especific account timepo komo maximo pico haber transcurido desde la ultimate app, Non esistiamo in nessuno dei siti di Argentinos dove puoi trovare Sputnik-V, Sinopharm, Cansino o qualsiasi altra applicazione interna di Paul Ehrlich.

SEGUIR LEYENDO