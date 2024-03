Questa si chiama Residenza Selettiva, che viene fatta dall'Argentina e rende possibile la cittadinanza in futuro.

Come ottenere la cittadinanza in Italia senza cittadinanza

Da un recente sondaggio condotto dalla Fondazione Colsecor è emerso che più del 50% degli argentini ha preso in considerazione la possibilità di emigrare dal Paese di recente. Tra le destinazioni più attrattive per gli immigrati argentini spicca l’Italia; Tuttavia, immigrare in questo paese può sembrare complicato per i cittadini extraeuropei.

In questo contesto nasce la procedura di residenza selettiva, opzione che consente a chi è sprovvisto di passaporto sociale di trasferirsi in Italia con il proprio partner o con la famiglia e vivere nel Paese per cinque anni con la possibilità di richiedere la cittadinanza e la residenza italiana. .

I passaggi per richiedere la residenza elettiva in Italia senza cittadinanza

Richiedi un appuntamento di persona presso un'ambasciata o un consolato italiano.

Invia i seguenti documenti:

Copia del passaporto valido e di tutte le pagine.

Certificato del casellario giudiziario apostillato e tradotto in italiano.

Presentare una liquidazione finanziaria di 31.000 euro a persona (38.000 euro per le coppie, più il 20% per ogni membro della famiglia).

Contratto di soggiorno in Italia (non valido per hotel o Airbnb).

Assicurazione di viaggio con una copertura minima di 30.000 euro, protezione completa contro il coronavirus, compresa salute e funerale.

Questo visto è rivolto a persone con reddito passivo, come affitto o pensione, e inizialmente non consente di lavorare.

Processo di trasferimento dal luogo selezionato alla residenza permanente:

Ottieni un permesso di soggiorno selettivo e vieni in Italia.

Richiedi un pacchetto di domanda presso l'ufficio postale del paese e completa i moduli.

Presentare la domanda insieme ai documenti richiesti alla riunione della polizia locale.

Ottenendo un permesso di soggiorno temporaneo puoi vivere in Italia per un anno, rinnovabile per altri quattro anni.

Al termine di questo periodo, puoi richiedere la residenza permanente, che ti consente di lavorare nel paese.

Dopo cinque anni di convivenza con un visto permanente, puoi iniziare il processo per ottenere la cittadinanza italiana.