Una vittoria per il Giro d’Italia a Tenerife nel 2023 da Pro Spagna

Il Giro d’Italia Ride Like A Pro Spain ha celebrato la sua seconda edizione con strepitoso successo nelle località di Adeje e Arona a Tenerife. Affermandosi come un evento essenziale nel calendario degli appassionati di ciclismo, l’evento ciclistico ha attirato più di 700 partecipanti provenienti da 22 paesi che hanno affrontato due tappe impegnative di 116 e 65 chilometri, con un dislivello di oltre 4.900 metri.

Fondamentale è stato il supporto del turismo e degli sponsor di Tenerife per il coordinamento dell’evento, che quest’anno ha scelto una parata sportiva ciclistica a velocità libera, che vuole replicare l’esperienza del Giro d’Italia. Questo format ha permesso ai partecipanti non solo di andare in bicicletta, ma anche di godersi le bellezze naturali dell’isola, il clima piacevole e le offerte turistiche.

La prova ha avuto la presenza protagonista di Vincenzo Nibali, principale ambasciatore della manifestazione e vincitore di tre Grandi Giri. Nibali porta esperienza e prestigio al gruppo, insieme a Juanpe López (Lidl-Trek), Jonathan Lastra (Cofidis), Fernando Barcel (Caja Rural-Seguros RGA) e Ral García Pierna (Kern Pharma Team).

Oltre all’aspetto competitivo, l’evento ha offerto momenti interessanti e divertenti come una cena a base di pasta all’italiana e una festa in rosa al MYND Adeje Hotel.

Risultati del concorso e riconoscimenti

La sfida di sabato di 116 km e +3.100 m di dislivello è stata il precursore di una tappa altrettanto impegnativa di domenica, che ha portato i corridori attraverso gli splendidi paesaggi di Tenerife in una ripida salita verso Vilaflor.

Frédéric de Honte del Belgio ha vinto nella categoria maschile, seguito dall’italiano Felice Giangrigorio, che ha vinto la montagna, e Matteo Bertani. Nella categoria femminile l’olandese Nicolien Luijsterburg ha battuto in un duello serrato l’israeliana Rebecca Zauer, mentre Michela Santini ha completato il podio. Tra i Master 50 sono stati premiati Nicola Ciarcia e Yifat Safriel.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato Dimple Melvani del Turismo di Tenerife, il sindaco di Arona, Fidema Lemes, e dignitari del mondo del ciclismo, a testimonianza dell’importanza dell’evento per la comunità ciclistica e facendo di Tenerife una destinazione sportiva.







