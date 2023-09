Il Vietnam promuove l’export di frutta verso l’Italia – Asia News

Secondo l’incontro tra l’Ambasciatore del Vietnam in Italia Duong Hai Hung e il Presidente dell’Associazione Italiana Frutta (Fruitimprese) Marco Salvi e il suo Direttore Generale Pietro, il Vietnam ha un grande potenziale per rafforzare le sue esportazioni di frutta tropicale verso l’Italia. Mauro.

Sottolineando la diversità dei frutti del Vietnam e il suo robusto sviluppo economico, Hung ha affermato che, in quanto esportatore di frutta di alta qualità, il Vietnam vuole esportare i suoi prodotti di base come il frutto del drago, il mangostano, il litchi e il cocco. Alle fiere Macfrut in Italia negli ultimi anni.

Il diplomatico ha espresso la speranza che le due parti collaborino per aprire la porta alla frutta vietnamita per entrare nel mercato italiano.

Da parte sua, Marco Salvi ha affermato che, poiché il Vietnam e l’Italia hanno punti di forza nel settore agricolo e forti legami politici, è un momento d’oro per entrambe le parti coordinarsi per migliorare le loro relazioni commerciali.

L’Italia ha importato una grande quantità di anacardi dal Vietnam, mentre è il più grande esportatore e importatore mondiale di frutta, ha affermato, aggiungendo che il Paese spenderà circa 4,8 miliardi di dollari per l’acquisto di frutta e verdura dall’estero nel 2022.

Il Vietnam e la controparte russa stanno discutendo di un’ulteriore cooperazione

Il funzionario ha aggiunto che le due parti dovrebbero collaborare per sviluppare un quadro razionale che aiuti ad aumentare l’import e l’export di frutta tra i due Paesi.

Ha affermato che l’Italia potrebbe fornire al Vietnam kiwi, mele e pere, nonché macchinari e attrezzature agricole avanzate.

Nata nel 1949 come Unione Nazionale Importatori ed Esportatori di Frutta, Verdura e Agrumi, Fruitimprese è un’associazione indipendente che rappresenta e tutela gli imprenditori del settore ortofrutticolo in Italia. Ha un gran numero di membri tra cui produttori, importatori, esportatori, rivenditori e società commerciali e industriali.

L’articolo è stato ripubblicato nel quadro di un accordo tra le due parti per la condivisione dei contenuti del media statale vietnamita VNA. Link all’articolo originale: https://en.vietnamplus.vn/vietnam-promuove-l’esportazione-di-frutta-in-italia/268006.vnp







