I vettori italiani cesseranno le operazioni a causa dei prezzi del carburante

ROMA, 10 mar. (EFE) .- I vettori italiani sospenderanno le proprie operazioni nazionali da lunedì prossimo a tempo indeterminato “per lavoro forzato” a causa dell’aumento dei prezzi del carburante causato dalla guerra in Ucraina.

Lo sciopero è stato indetto dall’Azienda Autonoma Italiana Trasporti su Strada, Trasportounito, che ha spiegato in un comunicato che non si trattava di uno sciopero o di una richiesta specifica, ma di un tentativo di denunciare le difficoltà del settore.

L’associazione ha sottolineato che “la sospensione dei servizi è diventata inevitabile” a causa dell’aumento incontrollabile dei prezzi dei carburanti.

Questa iniziativa pone un rischio nella distribuzione delle merci a negozi e supermercati, e questo è un problema poiché l’85% delle merci vendute in Italia viaggia su strada.

Un gruppo di circa 600 camionisti del sud Italia ha sospeso le attività per alcuni giorni a fine febbraio, poco prima dell’invasione russa dell’Ucraina, mentre i pescherecci italiani non hanno pescato questa settimana, per lo stesso motivo in entrambi i casi.

L’Italia è particolarmente dipendente dalla Russia, che acquista dal 43% al 45% della sua fornitura annuale di gas e il 10% dei suoi barili di greggio nazionali.

L’associazione dei consumatori Codacons ha avvertito che le proteste “avranno un impatto diretto sui consumatori perché le forniture verranno tagliate e i prezzi al dettaglio aumenteranno nei negozi e nei supermercati”. EFE

