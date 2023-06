Tutto sul sentiero costiero più bello d’Italia

Di città in città

Corniglia, Manarola, Monterosso, Riomaggiore e Vernazza sono i protagonisti delle sue “Cinque Terre”. Percorso di 120 km Potrebbe, in teoria, essere collegato al Centro Azzurro. Infatti, il terreno è così accidentato che ci sono tre aree scavate nella roccia tra Riomaggiore, Manarola e Corniglia. Ma la rete di sentieri è ampia e consente loro di essere collegati da sentieri “secondari”, ad eccezione della ripida scogliera sul mare. Ogni visita è come un gioco di prestigio, che culmina in una villa lillipuziana arroccata su una scogliera che richiede una passeggiata sul filo del rasoio. Le piccole città sono dipinte con colori tenui contro il blu zaffiro del Mediterraneo.

Foto: iStock

Percorsi tematici

La rete del Sentiero Azzurro permette di scegliere percorsi con fili conduttori, come quello dedicato all’identificazione. Impianti Altre caratteristiche di questo paesaggio mediterraneo (3 ore e 45 minuti, ca.); Uno Templi e Chiese, che visita resti archeologici come la Chiesa Soviore, il Tempio della Madonna della Salute o la città abbandonata di Bovera (6 ore e 45 minuti circa); o il di vigneti, Tra Riomaggiore e Corniglia sul retro della terrazza (3 ore e 15 minuti circa).

Foto: iStock

Omaggio al grande alpinista

Viene battezzato uno dei percorsi che gli escursionisti percorrono con grande entusiasmo. Anello Walter Bonati, Dedicato ai grandi alpinisti italiani che hanno aperto la strada al mitico K2 e al Kesherbrum IV (Pakistan) o all’invernale della Cima di Lavaredo (Dolomiti). C’è un percorso Una circolare in partenza da Porto Venere, Considerato difficile per il suo dislivello, 330 metri in soli 2,9 km.

Foto: iStock

Marciapiedi sicuri

I sentieri del Parco Nazionale delle Cinque Terre sono ben attrezzati. Le sezioni compromesse sono incluse Ringhiere in legno Lasciando il sentiero, questi segnali continuano ad aiutare l’escursionista a sapere quanto è lontano dalla città successiva e dove si era interrotto. I cartelli ricordano che il numero telefonico di emergenza è il 112. È vietato entrare nei sentieri con scarpe aperte o infradito, è necessario portare acqua a sufficienza per salire sulla piattaforma e i sentieri vengono chiusi senza esitazione nelle giornate di sole.

Foto: iStock

Visita le strutture

L’accesso al Sentiero Azzurro è a pagamento. Gli ufficiali di riserva emettono la chiamata La Cinque Terre Card è molto vantaggiosa in quanto include l’accesso alle strade e l’uso illimitato di ferrovie e autobus elettrici. tra le popolazioni, così come la connettività agli hotspot Wi-Fi. I pass sono disponibili per uno o due giorni (rispettivamente € 7,5 e € 14,5, con tariffe speciali per giovani e gruppi over 70) e possono essere acquistati presso gli uffici del parco nazionale, le stazioni ferroviarie o i punti di partenza della garitta. Per ogni traccia, in questo caso accettano il pagamento solo in contanti. IL Sito ufficiale È molto utile e costantemente aggiornato.