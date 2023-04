Joe Biden cercherà la rielezione nel 2024: ultime notizie e notizie

Il presidente Joe Biden ha parlato alla conferenza legislativa della North American Building Federation del 2023 martedì pomeriggio a Washington, dopo aver annunciato in precedenza la sua candidatura per la rielezione del 2024.

Secondo la Casa Bianca, Biden è disposto ad approfondire la sua agenda economica tra una parte fondamentale della sua base: i membri del sindacato. “Evidenzierà il suo record come presidente più pro-sindacale d’America, i progressi nella sua agenda ‘Invest in America’, che sta costruendo l’economia dal basso verso l’alto e dal basso verso l’alto, creando nuove opportunità per gli americani che lavorano sodo, e perché noi sono responsabili”, ha detto lunedì alla Casa Bianca, “Devi finire questo lavoro”.

Il gruppo rappresenta più di tre milioni di “artigiani qualificati” negli Stati Uniti e in Canada. All’inizio di questo martedì, Biden ha ottenuto l’approvazione della Fratellanza internazionale dei lavoratori elettrici (IBEW).

“Nelle sue osservazioni, il presidente metterà in evidenza i quasi 800.000 posti di lavoro nel settore manifatturiero che sono stati creati e gli oltre 400 miliardi di dollari di investimenti privati ​​nel settore manifatturiero che sono stati annunciati da quando è entrato in carica, come risultato del suo programma Invest in America”, ha detto il funzionario. disse.

Affronterà la questione di come le pale nel terreno, le leve nell’aria e le macine vengono utilizzate per il lavoro dei lavoratori americani, inclusi IBEW, fabbri, calderai, camionisti, operai, muratori, muratori, idraulici, tubisti, imbianchini, stuccatori, ingegneri addetti alla messa in servizio e lattonieri.

Come ha fatto nelle ultime settimane, Biden confronterà i suoi piani economici con quelli dei repubblicani. Il funzionario ha affermato che Biden “discuterà dell’impatto potenzialmente devastante della pressione del presidente della Camera McCarthy per aumentare i prezzi dell’energia e inviare posti di lavoro nel settore manifatturiero all’estero eliminando i crediti d’imposta sull’energia pulita dall’Inflation Control Act ai sussidi fiscali che avvantaggiano notevolmente le società più ricche e più grandi degli americani”.

Nella corsa al lancio della sua candidatura per un secondo mandato, la Casa Bianca si è concentrata sui repubblicani, in particolare sull’economia. In una dichiarazione di lunedì scorso, l’addetta stampa Karen Jean-Pierre ha dichiarato che la legge sul limite del debito del presidente della Camera Kevin McCarthy “metterebbe in ginocchio l’economia statunitense”, citando un’analisi del piano di Moody’s Analytics.

“Il presidente Biden ritiene che dovremmo investire in America per rivitalizzare la produzione americana, non tenere la nostra economia in ostaggio di proposte disastrose che porterebbero centinaia di migliaia di americani a perdere il lavoro”, ha affermato Jean-Pierre.

Nel frattempo, come riportato in precedenza dalla CNN, la vicepresidente Kamala Harris, che ha utilizzato sempre più i diritti riproduttivi come parte della sua agenda pubblica, parlerà a una manifestazione sulla libertà riproduttiva alla Howard University, un’altra folla favorevole a Biden. Harris e Università di Harris.