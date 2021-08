Johan Vasquez ha ottenuto il visto di lavoro per giocare in Italia

Johann Vasquez Ha ottenuto il visto di lavoro per giocare nel Genoa in Serie A. L’ex calciatore di Beaumas ha condiviso una foto con il documento che vuole iscriversi al calcio italiano e fare il suo esordio con il Genoa tramite il suo account Instagram, cosa che potrebbe avvenire nelle prossime settimane.

“Finalmente! Pronto!” Da una storia di Instagram. Con un paio di emoji, ha condiviso con i suoi follower che l’ultimo passo per suonare in Italia era finito. Ma comunque, Con il Genoa che affronterà l’Inter nella prima giornata di Serie A, sarà difficile per lui fare il suo esordio questo fine settimana.

Vasquez, medaglia di bronzo con la nazionale messicana alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Poteva vedere la data in due minuti e poteva persino ospitare la sua prima partita messicana contro “Chucky” Lozano, Come il Genoa affronta il Napoli, ha menzionato in una recente intervista per TUDN.

“Mi piace molto Date Two perché Date 1 è già molto complicato, è tra tre o quattro giorni e sto adeguando il visto di lavoro a Città del Messico. Spero di essere al Date 2 contro il NapoliHa commentato che il difensore è apparso dalle forze di base di Simmons.

Il Centro Messicano aveva già annunciato nei giorni precedenti Ha affrontato la sfida e non aveva intenzione di rimpicciolirsi, Non è arrivato gratis nel calcio italiano. Da parte sua, David Matrano ha commentato sui social che Gerardo “Tata” Martino ha considerato Vasquez per l’inizio delle qualificazioni ai Mondiali al Qatar 2022.