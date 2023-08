Jorge Sampaoli del Flamengo reagisce, ma con impegno

Flamenco ho ricevuto San Paolo Alla prima del film Giacomo Rodríguez La partita è finita 1-1, guidata dalla squadra Giorgio Sampaoli Procedura di perequazione nelle ritenute, mediante scarcerazione penale Pedro Guilhermecome il conflitto con l’allenatore fisico Pablo Fernández.

Dopo la rimozione in Coppa LibertadoresC’è molta tensione dentro “Minga” E il presidente ha dovuto subire le pressioni di alcuni membri del cda, che lo incitavano a licenziare l’allenatore della Casildense. Tuttavia, rifiuta, perché essere un allenatore è stato il suo desiderio per anni e ci crede ancora.

sconfitta contro Paulista Tricolore Questo lo lascerebbe in una pessima posizione SampaoliMa il pareggio e l’atteggiamento mostrato nella seconda fase hanno dato aria. Anche se continuano le critiche contro l’argentino, per il momento non verrà esonerato.

Questo mercoledì, e “fla” Riceverai Sindacato di Porto Alegre per la partita di ritorno nelle semifinali del torneo Coppa del Brasiledove hanno 2-0 a loro favore. Al Flamengo credono che la qualificazione per la Grand Final sia l’iniezione di cui hanno bisogno per dare una svolta alla stagionequindi cercheranno di suggellare il passaggio con la definizione.

Nel caso in cui ciò non accadesse, e il Gremio, che all’inizio sarebbe Luis Suarez, eliminasse la squadra di Rio de Janeiro, l’AS poteva sapere che il destino della Sampaoli sarebbe stato segnato e che il consiglio si sarebbe semplicemente riunito per decidere il modo in cui avrebbe lasciato il club.. D’ora in poi, il Flamengo punta tutto sulla coppa nazionale.

Per tale incontro, anche Eric Polgar non sarà disponibile., che ha già perso 10 partite per sovraccarico muscolare. Il cileno dovrebbe già allenarsi, cosa che non ha fatto, frenandolo così per mercoledì.