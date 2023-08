Arévalo e Rojer vincono il titolo a Toronto | Giro dell’ATP

Marcelo Arevalo e Jean-Julien Roger avevano già in palio un titolo del Grande Slam, quando hanno vinto il Roland Garros lo scorso anno, ma hanno ancora il titolo ATP Masters 1000. L’attesa è finita al National Bank Open presentato da Rogers.

Partito senza testa di serie a Toronto, il duo salvadoregno-olandese ha battuto la testa di serie n. 3 Rajeev Ram e Joe Salisbury 6-3, 6-1 in finale in 59 minuti.

In questo modo hanno alzato il loro terzo trofeo stagionale, dopo averlo fatto nel primo trimestre dell’anno ad Adelaide-1 e Delray Beach, sempre su campi in cemento all’aperto. In totale, Arévalo e Rojer hanno collezionato un record di sette corone nell’ATP Tour.

A livello individuale, Arevalo ha vinto nove titoli di doppio nella sua carriera, mentre Roger ha portato il numero a 36 corone (quattro dei quali sono tornei ATP Masters 1000).

Nella finale di Toronto sono stati a malapena in vantaggio, grazie a un break che gli ha permesso di salire sul 4-1 in classifica in soli 15 minuti. Arevalo e Roger hanno mantenuto il vantaggio finendo per firmare il primo set della loro squadra 6-3.

Anche i campioni del 2021, Rams e Salisbury, hanno iniziato a scontrarsi nel secondo quarto. Un doppio break ha servito di nuovo El Salvador e gli olandesi per aprire un varco sul tabellone del 4-0. La differenza era insormontabile.

Arévalo e Rojer hanno bilanciato Lexus ATP Head2Head contro Ram e Salisbury (1-1), che avevano prevalso in un solo precedente alle Nitto ATP Finals del 2022, in un duello serrato deciso in un superbreak.

Lo sapevate…?



Marcelo Arevalo, che ha raggiunto il numero 5 del mondo il 14 novembre 2022, tornerà nella top 10 della classifica Pepperstone ATP Doubles lunedì al numero 7, insieme a Jean-Julien Roger. Prima del National Bank Open presentato da Rogers, erano classificati al 21 ° posto.