Mbappé torna in gruppo nel Paris Saint-Germain dopo aver raggiunto posizioni con il club | gli sport

Ogni estate un nuovo episodio della serie TV. Kylian Mbappe è tornato ad allenarsi con il Paris Saint-Germain, dopo essersi avvicinato ai suoi incarichi con il club parigino. In questo modo esce dal gruppo dipartimentale, il gruppo di giocatori che si sono allenati a bordo campo perché espulsi dalla squadra. Mbappe tornerà nel gruppo sotto Luis Enrique e potrà partecipare al resto delle partite con il Paris Saint-Germain mentre si decide il suo futuro, con il Real Madrid che guarda ancora.

“Dopo colloqui molto costruttivi e positivi tra il Paris Saint-Germain e Kylian Mbappe prima della partita del PSG con il Lorient, sabato 12 agosto il giocatore è tornato in prima squadra per l’allenamento di questa mattina”, ha dichiarato il PSG in un comunicato. .

Mbappé e il Paris Saint-Germain litigano ferocemente da quando il capitano francese ha inviato a giugno una mail annunciando la sua volontà di lasciare alla fine del suo contratto, in scadenza a giugno 2024, senza prorogarlo. Una situazione che i vertici parigini considerano inaccettabile.

Vogliamo che rimanga, possiamo ripeterlo due o tre volte. Ma non puoi andare libero. Il presidente Nasser Al-Khulaifi lo ha lanciato il 5 luglio.

Quindi il Paris Saint-Germain ha deciso di rimuovere il suo attaccante dalla rosa della prima squadra, privandolo delle tournée pre-campionato in Giappone e Corea del Sud. Mbappé inoltre non è entrato in convocazione per il primo appuntamento della Prima Divisione francese sabato contro il Lorient (0-0). Ma è stato avvistato nel box del Parque de los Príncipes, sorridente e rilassato accanto all’ultimo acquisto del club, l’ex giocatore del Barcellona Ousmane Dembele.

Puoi seguire EL PAÍS Sports su Facebook E Cinguettioo registrati qui per ricevere Notiziario settimanale.