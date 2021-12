Jose Luis Perales inizia il suo tour di addio tra teatri – musica e libri – cultura

“E qual è la sua forma?, “Lascia cantare i bambini” o “As You Go”, famose canzoni di Jose Luis Perales Questo tesoro di frasi che fanno parte dell’immaginario popolare Like Cosa passi il tuo tempo libero? , una domanda a cui il cantautore risponde prima del suo addio sul palco: “Voglio stare con i miei figli, i miei nipoti, il mio giardino”.

A 76 anni, Jose Luis Perales (Castigon, Cuenca) ha deciso di lasciare il palco, “di smettere di fare quei lunghissimi tour che finiscono in uno”, ha detto a EFE in un’intervista al WiZink Center, dove terrà due concerti per l’ultima volta a Madrid il 21 e il 22 dicembre, prima di completare il suo addio in America Latina nel 2022.

La storia di Perales risale a più di 50 anni, avendo avuto momenti sia dolci che aspri. Tra il genere porta il ricordo delle persone per cui ha cantato e che ha visto quanto amava, racconta il cantante, che afferma: “A volte uscivo dal palco e abbracciavo ognuno di loro”.

(si consiglia di leggere: Tristezza nella musica: la morte del cantante argentino Elio Roca)

“Non mi sono goduto un concerto come hanno fatto altri artisti, ho sofferto molto fino a quando non ho ricevuto applausi”, ha detto il cantautore. Dover apparire sul palco.”

Ma Perales non si ritira, ma scende solo dal podio. “Questo sarebbe un ritorno al passato”, dice Perales, che non ha mai voluto essere un cantante. “Volevo essere un compositore”, dice, “anche se qualcuno ha insistito perché cantassi e questo andava bene, grazie al quale mi sono sentito molto a mio agio”.

Ora desidera la sua città, la sua casa di campagna in mezzo al nulla, nella dimenticata La Alcarria, dove ha scritto praticamente tutte le sue canzoni. “Ricordo il mio caffè, il caminetto, i cani al mio fianco, la pioggia, l’autunno, la felicità degli appassionati che si battevano per raccontarmi le cose”.

E quei momenti belli e tranquilli sono ciò che vuoi continuare a scrivere canzoni e romanzi. “Suono ancora musica e continuerò a registrare finché la mia testa e il mio cuore funzioneranno”, dice con una risata.

(Potresti essere interessato a: Delirio torna ai tempi della Feria de Cali)

Dopo i suoi concerti a Madrid, questa settimana, ea Bilbao, il 27 e 29 dicembre, Perales si dirigerà in America Latina, in particolare in Messico, Perù, Argentina, Cile, Uruguay e Colombia, dove saluta i suoi fan.

Con quelle feste sta chiudendo i suoi tour, vuole godersi i suoi figli, “Quando erano piccoli passavano lunghi periodi senza vederli, adesso è vero che sono più grandi, ma ho dei nipoti e non voglio quei momenti insieme che ignorarmi.”

Continuerà anche a piantare il suo giardino, a curare il suo giardino: “Voglio stare vicino alla mia terra, solo con la natura. Ho intenzione di recuperare tutto il tempo che ho perso, ora che ho fatto un ottimo lavoro”, questo cantante dotato di senso dell’umorismo, che affronta la vita con lo sguardo calmo e curioso di quel ragazzo che all’età di sette e otto anni ha iniziato a studiare teoria musicale con il fico d’india nella sua città natale.

“Questo ragazzo vive ancora in me, e le cose che mi eccitano e poi continuano a commuovermi come il profumo di timo o rosmarino”, ammette.

Guardando indietro, si rammarica delle cose, “ma questo non è il momento di parlarne”, aggiunge questo musicista che ha oltre 55 milioni di dischi e che ha tenuto i piedi per terra senza perdere la testa.

“Non sono entrato nel mondo degli artisti”, dice Perales, “la musica è stata la mia vita, il mio modo di esprimere i miei sentimenti, le mie storie e, naturalmente, un modo per rubare le persone dalle loro esperienze per scriverle e metterle in musica.”

Ammette che una delle cose più “emozionanti e divertenti” della sua carriera è stata convincere artisti come Isabel Pantoga, Rafael, Rossio Jurado o Miguel Bosé a scrivere canzoni per loro.

“Amavo fotografare le persone, ma questo ragazzo di Cuenca perché dovrebbe sapere così tanto su di me se non lo conoscessi affatto”, spiega il cantante, che non ha smesso di scrivere canzoni per nuove star della musica. Come Rosalia, C. Tangana o Maluma.

“I giovani artisti sono stati incorporati nella mia vita. Non gli sembra strano scrivere, stare con i giovani contribuisce molto”, dice Perales, che osserva Cuenca, che rimane “orgogliosa” del suo “Let the Children Sing” canzone.

Cantava di amore e libertà, ma considerava il segreto del suo successo “raccontare storie quotidiane che la gente conosce.

EFE