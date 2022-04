Julia Roberts o Come indossare una sciarpa over 50

attrice Giulia Roberts e l’attore Sean Ben premiere della loro ultima serie, “Jaslet”, in New York. In esso, quello che conosciamo come l’indiscutibile “Smile of America” ​​caratterizza Martha Mitchell, la moglie del responsabile della campagna elettorale del presidente Richard Nixon nel 1972 (Pennsylvania). Per la prima, Roberts ha scelto uno stile che ha catturato l’attenzione di tutti i media. Completo giacca e pantaloncini grigi Che, ovviamente, ci ricorda (molto) il suo caratteristico grappolo arancione in ‘Bella donnaper un pezzo di pantalone. Tuttavia, anche se stiamo tenendo le distanze, quest’ultimo completo indossato dalle “celeb” non ha nulla da invidiare.

Erano gli anni ’90 quando incontrammo Julia Roberts sul grande schermo grazie al suo ruolo perfetto con Richard Gere. Da allora, l’attrice ci ha ispirato in ogni suo passo. Non solo a livello professionale, ma anche a livello di eleganza. È così che ce lo fa rivedere nella sua ultima apparizione. Un gruppo molto speciale per lei, molto elegante, ma con alcuni essenza maschile E un elemento differenziale che non abbiamo lasciato inosservato. La tendenza che è arrivata di recente più forte che mai degli esperti più informati, la sciarpa

Getty Images

Getty Images

Come al solito, Julia Roberts sorride davanti alle telecamere indossando l’outfit più stimolante che consiste in una giacca grigia con spalle definite, una camicia bianca basic e alcuni vestiti. Bermuda da indossare stampa a quadri. Mentre indossava le scarpe, ha optato per delle décolleté nere semplici e più discrete. Una collezione classica, elegante e discreta che non passa mai di moda.

Tuttavia, l’attrice gli ha dato quel tocco moderno Fascia a onde piccole. Una novità sempre più virale che abbellisce il punto vita, e quindi la forma di chi lo indossa.

Soprattutto li abbiamo visti travestirsi da ospiti, ma sembrano colpire uno “street style” fianco a fianco Outfit con ispirazione “da lavoro”. Ideale come custodia per “celebrità”. La verità è che ci sembra un outfit ideale per mostrare una scelta su come indossarlo nel modo più elegante, anche dopo i cinquant’anni.

Taylor HillGetty Images

Da parte sua, la decisione di trucco e acconciatura non potrebbe avere più successo. Non vedo l’ora di essere sobrio VestitiJulia Roberts ha lasciato i suoi lunghi capelli in aria in onde spensierate. Mentre il trucco era piuttosto semplice (anche se divertente) grazie al colore molto naturale del rossetto e Sfumate sfumature di grigio su nero corrispondenza di stile.

