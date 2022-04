L’incontro inaspettato di Tom Hanks con il suo amico emarginato Wilson

“Wilson!!!”. Senza dubbio uno dei momenti più emozionanti del film. abbandonato (noto in spagnolo come abbandonato) è dove troviamo un francobollo Tom Hanks Piangendo incontrollabilmente di dolore per il suo amato compagno dell’isola deserta, Wilson (pallavolo), scomparendo nell’acqua.

In quale altro film Robert Zemeckis Hanks, che interpreta la catena generatrice di lacrime, abbandonato Si concentra su Chuck Noland (tovaglioli), un dirigente della FedEx il cui aereo si è schiantato nell’Oceano Pacifico, lasciandolo bloccato su un’isola deserta. Lì, tagliato fuori da qualsiasi contatto umano, Chuck si sforzerà di sopravvivere in ogni modo (anche psicologico) poiché si fiderà del suo amico di pallavolo artigianale, WilsonQuindi non ti senti solo.

Ma fortunatamente, la partita di apertura di Guardiani di Cleveland Venerdì si è rivelata un’occasione per riprendersi dal dolore di Hanks poiché l’attore ha avuto la possibilità di riunirsi con la sua iconica star, 22 anni dopo la loro separazione, per lanciare insieme il “primo lancio” nel gioco.

Hanks ha messo Wilson in campo accanto a lui durante la partita di apertura in casa della squadra di Los Angeles. Guardiani di Cleveland Mentre si prepara a lanciare la palla. Ma l’amichevole pallavolo aveva dei piani propri, poiché è rotolato ripetutamente in campo e ha interrotto ripetutamente Hanks.

“There Goes Wilson” è stato osservato da un annunciatore prima che Hanks fermasse la palla … solo che Wilson rotolasse ulteriormente. “Forse se n’è andato”, ha osservato un altro commentatore, rendendosi conto che il momento esilarante era uno scherzo pre-programmato,

Notizie correlate

Alla fine una stella Forrest Gump Alla fine ha lanciato il primo lancio del gioco Harry Dobby Jr.figlio Larry Dobby (Il primo giocatore di colore dell’American League). Tenuto nel 75° anniversario del successo di Doby, Wilson era a disposizione per celebrare l’occasione.

La presenza di Hanks a questo importante evento non è stata casuale. La relazione dell’attore due volte premio Oscar con Guardiani di Cleveland Risale al 1977, quando l’artista ha lavorato come apprendista in Festival di Shakespeare dei Grandi Laghi L’ho preso per primo Carta dei diritti dell’attore Dopo aver fatto parte dell’azione. Da allora Hanks è stato un convinto sostenitore della squadra di baseball della città e lo scorso luglio ha narrato un video in cui annunciava il cambio di nome della squadra da Indians a Guardians.

“Ho la febbre dei Guardiani dal 1977, quando ho visto la mia prima partita in Division 19 al Lakefront Municipal Stadium di Cleveland”, ha detto Hanks in un comunicato stampa all’epoca. “Sono onorato di tornare a Cleveland e al Progressive Field per la prima partita casalinga dell’era dei Cleveland Guardians”.

Lasciaci un messaggio con la tua opinione o commenta una serie, un film o un programma. Cosa vorresti leggere su celebrità, film, serie o piattaforme? Non dimenticare di inviarci un’e-mail a [email protected]!