Kate Middleton sorpresa suonando il pianoforte per congratularsi con lei per Natale

Kate Middleton è stata l’ospite della vigilia di Natale nel Regno Unito. Come annunciato all’epoca dalla casa reale, la duchessa di Cambridge ha partecipato a una festa di canti natalizi sulla rete britannica ITV. Quello che nessuno si aspettava era che avrebbe suonato il piano.

Middleton, in un elegante abito rosso, ha accompagnato un musicista né più né meno del cantante Tom Walker su questo argomento. Per chi non può essere qui. La performance è stata incorniciata in un evento chiamato RCarol oyal: Insieme a Natale, organizzato dalla stessa duchessa per congratularsi con tutti i cittadini per le vacanze.

La performance è stata elogiata sui social media, per le sue abilità al pianoforte e per aver mostrato la sua vicinanza agli inglesi. Middleton l’ha descritta come “speciale” sul suo account Instagram.

Da parte sua, Walker ha ringraziato la duchessa per l’opportunità. Ha scritto: “Questa è una delle migliori esperienze della mia vita, non posso ringraziare abbastanza i Dukes per aver fatto parte di questa performance e per aver scelto la mia canzone per mostrare al mondo il loro incredibile talento!”





“Questa esibizione è per coloro che non possono essere qui a Natale, compreso mio nonno. Non gli piaceva molto la musica fatta dopo il 1980, ma se ne sarebbe sicuramente vantato con i suoi amici di pub”, ha concluso il musicista inglese.