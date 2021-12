La Marvel apre le porte al ritorno di Spider-Man di Andrew Garfield

MADRID, 25 dicembre (CulturaOcio) –

Dopo che Sam Raimi ha chiuso la trilogia sull’eroe ragno Tobey Maguire Come protagonista nel 2007, Andrew Garfield ha recitato in due puntate di L’incredibile Spider-Man Con Marc Webb dietro le telecamere senza fare un terzo film sul wall crawler. ma nonostante, È possibile che l’attore torni in UCM per ripristinare il personaggio.

((Avviso: questa notizia contiene spoiler))

La prima del film Spider-Man: Non c’è spazio per casa confermato ciò che molti Marvelitas avevano sospettato, Garfield appare al fianco di Tom Holland e Tobey Maguire Ritorna nel Marvel Cinematic Universe grazie al multiverso.

Dopo la sua già confermata presenza nel film di Jon Watts, che è stata la sua prima apparizione all’interno dell’UCM, il tweeter Daniel Richtman ha scritto tramite il suo account che il traduttore di La Red Social potrebbe tornare. “Ho anche sentito che Andrew potrebbe tornare“, libri.

Ho anche sentito che Andrew potrebbe tornare – Daniel Richman #BlackLivesMatter (@DanielRPK) 19 dicembre 2021

Tuttavia, non ha confermato che questo possibile ritorno fosse legato a un nuovo capitolo di L’incredibile Spider-Man, sempre con Webb al timone, o se potrebbe essere un altro tipo di progetto.

inizialmente, L’incredibile Spider-Man È stato concepito come una trilogia, ma dopo l’accordo tra Sony e Marvel per condividere i diritti sul personaggio e la sua inclusione nell’UCM, è stato lasciato incompiuto. The Amazing Spider-Man 2: Powder D Electro L’ultimo film è uscito nel 2014, anche se è in programma una terza puntata e Spider Verse con Peter Parker di Garfield Al centro erano già in fase di sviluppo.

In attesa di vedere se Andrew Garfield ha o non ha un futuro come Spider-Man, i fan del personaggio possono ancora una volta incontrare il wall crawler incarnato da Garfield nella versione già rilasciata. Spider-Man: No Way Home: (Spider-Man: Sin camino a casa).