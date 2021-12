Film Cyberpunk 2077 È stato uno dei titoli che ha ricevuto più attenzione negli ultimi anni. Oltre alle innumerevoli promesse progetto cd rosso Eseguito durante il gioco (molti dei quali alla fine non sono stati soddisfatti), la popolarità del titolo è cresciuta come schiuma quando è stato rivelato che Keanu Reeves sarebbe stato il volto visivo del titolo, con Johnny Silverhand con protagonista.

Con il ruolo di primo piano interpretato da uno degli attori più in vista della scena, che presto porterà sul grande schermo la quarta parte della saga di Matrix, sono state tante le voci che hanno Si chiedevano se Keanu Reeves avesse giocato a Cyberpunk 2077 o no. Di fronte a questa domanda, Adam Kisinski, CEO di CD Projekt RED, ha affermato: Ha confermato che Reeves ha giocato il titolo e che gli è piaciuto molto.

Keanu Reeves non ha giocato a Cyberpunk 2077

Ebbene, in una recente intervista (poligono incrociato), che è stato fatto come motivo per la suddetta prima imminente di Matrix Resurrections, Keanu Reeves ha confermato di non giocare a Cyberpunk 2077. Sebbene Cyberpunk 2077 non sia l’unico post di Reeves in questo segmento (senza andare oltre, abbiamo l’ultima demo di The Matrix Awakens), l’attore ha confermato che non gioca ai videogiochi.

Giornalista: giochi ai videogiochi? Kean: No. P: Incluso Cyberpunk 2077? K: No. Ho visto molti demo, ma non li ho mai ascoltati.

Pertanto, le parole di Kiciński sembrano prive di qualsiasi segno di realtà, dal momento che Kicińskieanu Reeves non ha giocato a Cyberpunk 2077 una volta. In ogni caso, il titolo continua a generare aspettative, soprattutto dopo i dati in cui è stato citato La correzione del prossimo anno per il titolo arriverà nel primo trimestre del 2022.