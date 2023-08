Nightingale verrà lanciato in accesso anticipato il 22 febbraio e viene mostrato in un nuovo trailer

Lo ha annunciato Inflexion Games usignolo L’uscita è prevista in accesso anticipato il 22 febbraio 2024 tramite Steam e l’Epic Game Store (€ 29,99). Lo studio con sede a Edmonton ha pubblicato un nuovo trailer del gioco su YouTube Visualizza Dalla Gamescom Open Night Live, dove Guarda i mondi belli e pericolosi che i giocatori scopriranno esplorando i misteriosi regni dei Fae. La clip offre un’anteprima di una delle più grandi minacce nelle Faewilds, il Sun Giant, una delle creature “apice” che attendono i Realmwalker con un comportamento curioso e calmo o forse un’esplosione di energia Fae.

Il primo gioco di Inflexion Games, usignoloinvita i giocatori ad assumere il ruolo di un Kingdom Walker che entrerà nei misteriosi cancelli Crea la tua storia di sopravvivenza e scoperta in un mondo fantasy rompicapo in stile vittoriano generato proceduralmente. Combinando la creazione profonda, la costruzione e una grafica sbalorditiva, Nightingale spinge i confini dei giochi di sopravvivenza con missioni, una narrativa in evoluzione e un focus sul dare al giocatore il controllo.

Dopo anni di lavoro dedicato da parte del team, siamo entusiasti di annunciare che Nightingale entrerà in accesso anticipato il 22 febbraio 2024. Questa data arriva qualche mese dopo rispetto a quanto annunciato in precedenza.Ma come studio, ci impegniamo per la qualità , e prendiamo molto sul serio la soddisfazione dei giocatori. Vogliamo assicurarci che il gioco soddisfi le aspettative della nostra community, che finora ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo. Stiamo lavorando sodo per assicurarci che Nightingale non solo sia all’altezza alla nostra visione di un gioco, ma diventa anche un mondo amato per i nostri giocatori da esplorare e scoprire con i loro amici per molti anni a venire”, afferma Arryn. Flynn, CEO, Inflexion Games.