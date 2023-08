L’India è a poche ore dal diventare il primo paese ad atterrare sul polo sud della luna

IL missione spaziale Il Chandrayaan-3 dell’India completerà mercoledì la manovra di atterraggio lunare sopra l’inesplorato polo sud della luna, un momento storico che avvicina il paese asiatico alle pietre miliari fissate dalle potenze spaziali globali. Se riesce ad atterrare non solo Sarà il primo paese a raggiungere questo settore del satelliteMa diventerà anche il quarto Paese al mondo a sbarcare sulla stella, davanti a Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina.

Chandrayaan-3, che significa “Nave lunareIn sanscrito, è atterrato poco dopo le 18:00 (ora indiana) sull’inesplorato polo lunare, mentre Sarà il primo del suo genere al mondo per qualsiasi programma spaziale. In questo senso, se la missione avrà successo, gli analisti si aspettano che il settore aerospaziale indiano beneficerà della sua reputazione di ingegneria a costi competitivi.

“Mosca, abbiamo un problema…”: la sonda che la Russia ha inviato sulla luna è precipitata sabato

L’India è un paese in crescita sotto tutti gli standard Ha avuto un enorme impulso nel settore spaziale Grazie alle azioni intraprese dal primo ministro Narendra Modi. Il primo ministro sta lanciando lo spazio privatizzato e cerca di aprire il settore agli investimenti stranieri poiché mira a quintuplicare la sua quota del mercato globale di lancio nel prossimo decennio.

La missione indiana è stata lanciata il 14 luglio. Con l’obiettivo di essere la prima a raggiungere il polo sud della luna, la Russia lo ha scavalcato e ha inviato una propria missione per estrarne quel sito. Ma la sonda russa Luna-25, che lunedì scorso era in procinto di atterrare sulla luna, si è schiantata poche ore prima che iniziasse la sua discesa. Lo stesso è avvenuto con il predecessore indiano, Chandrayaan-2, che si è schiantato sulla superficie lunare nel 2019.

“La missione è arrivata puntuale, i sistemi sono sottoposti a controlli regolari. La navigazione tranquilla continuaL’Indian Space Research Organization (ISRO) ha dichiarato martedì che il suo veicolo spaziale sta completando l’ultimo ciclo orbitale prima di iniziare lo sbarco sulla luna.

“Pieno di energia e passione”: commenta il Mission Command Center

Ventiquattro ore dopo l’inizio della manovra di atterraggio, è arrivato il centro di comando della missione. MOX, “pieno di energia e passione”ISRO ha aggiunto immagini che localizzano il veicolo a un’altitudine di 70 chilometri sulla luna. Vikram, come è stato chiamato il lander che si traduce come “coraggiosoHa in programma di iniziare la discesa finale con un percorso di circa 25 chilometri che viene definito dai media indiani “20 minuti di terrore”.

La parte più importante dell’atterraggio “È il processo di rallentamento dell’unità quando inizia a scendere da un’altitudine di 30 chilometri fino all’atterraggio”, ha detto ai media il presidente dell’ISRO Sridhara Somanath. In questa fase, la velocità di discesa è di circa 1,68 chilometri al secondo, con Chandrayaan-3 in posizione orizzontale, quindi la manovra consisterebbe nello spostarsi in posizione verticale durante la discesa.

“È un calcolo molto interessante dal punto di vista matematico, abbiamo fatto molte simulazioni. È qui che ci siamo imbattuti nel problema l’ultima voltaSomanath si è proposto di spiegare le ragioni che hanno portato al fallimento della precedente missione.

Da parte sua, l’ex capo dell’ISRO, K. Sivan, fino a quando le ultime immagini trasmesse dal lander non ne hanno dato prova La fase finale del viaggio avrà successo. “Ci incoraggia il fatto che saremo in grado di portare a termine la missione di sbarco senza alcun problema”, ha affermato. Francia Agenzia di stampa Questo lunedì.

Inoltre, ha spiegato che l’agenzia spaziale ha apportato correzioni dopo il fallimento di quattro anni fa, quando gli scienziati hanno perso il contatto con il precedente rover lunare pochi istanti prima del suo atterraggio programmato. “Chandrayaan-3 sarà ancora più potente. Siamo fiduciosi e speriamo che vada bene”.Ha detto Sivan, aggiungendo che gli sforzi dell’India per esplorare il polo sud della luna relativamente non mappato darebbero un contributo “molto, molto importante” alla conoscenza scientifica.

Corsa allo spazio indiana

Chandrayaan-3 ha impiegato 40 giorni per il suo viaggio Da quando è decollato con il lanciarazzi più grande e pesante dell’India. Non è bastato spingere la missione per inviarla in un punto diretto sulla luna, così la sonda indiana ha intrapreso un percorso più lungo che l’ha portata ad orbitare intorno alla terra per diversi giorni, poi intorno alla luna, fino a raggiungere la sua posizione.

da qui, Ci è voluto molto più tempo per raggiungere la luna rispetto alle missioni Apollo Dagli anni Sessanta e Settanta, che ha completato la sua carriera in pochi giorni. Inoltre, i missili utilizzati dal Paese asiatico sono molto meno potenti di quelli utilizzati all’epoca dal Paese americano.

L’India ha un programma di aviazione a budget relativamente bassoMa è cresciuto in modo esponenziale in termini di dimensioni e slancio da quando ha inviato per la prima volta una sonda in orbita lunare nel 2008. Nel 2014, è diventato il primo paese asiatico a mettere in orbita un satellite attorno a Marte ed è pronto a lanciare una missione di tre giorni. Un volo con equipaggio verso l’orbita terrestre l’anno prossimo.

Il costo dell’ultima missione è di 74,6 milioni di dollari.È molto più basso rispetto ad altri paesi ed è una testimonianza dell’ingegneria spaziale frugale dell’India. Gli esperti affermano che l’India può tagliare i costi imitando e adattando la tecnologia spaziale esistente, grazie all’abbondanza di ingegneri altamente qualificati che guadagnano una frazione degli stipendi delle loro controparti straniere.

mb/d