Microsoft ha rilasciato Windows 11, il primo aggiornamento di sistema in 6 anni

La nuova versione è disponibile gratuitamente per gli utenti di Windows 10

Windows 11, il primo aggiornamento del popolare sistema operativo Per PC dal 2015, questo è tutto Disponibile gratuitamente per gli utenti di Windows 10 Da questo stesso martedì.

Nonostante sia ancora inaccessibile, Nuovi programmi È stato già mostrato al pubblico per la prima volta in occasione di un evento digitale tenutosi lo scorso giugno, dove si può vedere un sistema operativo dal design rinnovato e l’impegno per le funzionalità multitasking. Microsoft ha deciso di spostare il menu Start e le icone delle app più utilizzate dall’angolo in basso a sinistra dello schermo (dove si trovano in Windows 10) al centro e ha aggiunto una funzione multitasking che consente di assegnare diverse scale e forme a Windows. Oltre a modificare la posizione, il menu di avvio diventa una sorta di navetta che si adatta a ciascun utente, con angoli arrotondati che evidenziano, ad esempio, i documenti utilizzati di recente o le applicazioni preferite.

In una certa misura, la riprogettazione di Windows 11 ti avvicina a Microsoft Il suo principale concorrente nel mercato dei sistemi operativi per computer è Apple, la cui interfaccia contiene già molte funzionalità ora adottate dalla Redmond Corporation (Stato di Washington, USA).

Impegnati nell’interoperabilità tra i dispositivi, Windows 11 lui è Compatibile con le app mobili Android (Creato da Google), in modo che possano essere scaricati sul tuo computer dall’Amazon App Store.

In un’intervista con EFE a giugno, il capo di Windows, Panos Panay, ha spiegato che tutte le modifiche a Windows 11 sono state apportate con l’obiettivo di “mettere l’essere umano al centro”. Il manager ha detto che spostare il pulsante di avvio dalla posizione, per quanto possa sembrare banale, risponde a una strategia molto più ampia che ha guidato la completa riprogettazione del sistema operativo per computer più utilizzato al mondo: quel software è quello che si adatta alla persona e non all’altro modo intorno.