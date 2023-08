È grazie a Dio che sei qui!, una commedia avventurosa dall’estetica stravagante

L’editore Panic e lo sviluppatore Coal Supper hanno dato l’annuncio durante la cerimonia di apertura della Gamescom 2023 Night Live Grazie al cielo sei qui!un videogioco d’avventura con uno spiccato senso dell’umorismo ed un’estetica sorprendente e innovativa. Will Todd e James Carbutt, amici d’infanzia, sono responsabili di questo progetto Il che, hanno rivelato, è un “omaggio deliziosamente surreale” alla sua città natale, che si trova nel nord dell’Inghilterra.

“Per la nostra prima partita, ci siamo messi a dura prova il budget limitato e il tempo libero che ci permettevano, quindi è stata una grande opportunità per scendere in questa tana del coniglio con la paura del ritardo, e Siamo entusiasti di mostrare al mondo ciò che abbiamo trovato sullo sfondoafferma Charcoal Dinner in un comunicato stampa.

“Coal Supper ci ha inviato un’e-mail un paio di anni fa e raramente siamo stati immediatamente attratti dall’offerta”, afferma Nick Suttner, caporedattore della rivista Panic. “Giochiamo per Bellissimo giardino del tempo A dire il vero, lo confermiamo rapidamente Volevamo vedere cosa avrebbero fatto questi geni del male con il supporto di cui avevano bisogno per creare il loro primo gioco completo su console.. “Siamo entusiasti di condividerlo con il mondo”, aggiunge ai suoi commenti.

Dopo essere arrivato presto per un importante incontro con il sindaco di una pittoresca cittadina del nord dell’Inghilterra, un venditore ambulante si prende il tempo per esplorare e incontrare la gente del posto, desiderosa di offrirgli una serie di lavori sempre più strani… Grazie al cielo sei qui! È una scenetta che si sviluppa nel tempo L’esplorazione e le buffonate dei giocatori lasciano il segno nella pittoresca cittadina di Barnsworth. Con ogni missione aliena completata, si aprono nuove aree della città, diventano disponibili missioni sempre più esotiche e il tempo stringe verso la grande riunione della nostra risorsa. I colorati cittadini prendono vita grazie a vivaci animazioni disegnate a mano, dialoghi doppiati e doppi sensi.