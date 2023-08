La tecnologia antipirateria di Denuvo arriva su Switch promettendo di renderne molto più difficile l’emulazione su PC

sistema controverso denuvo, un’aggressiva tecnologia antipirateria nei videogiochi, può ora essere applicata ai giochi Switch. Questo è quanto ha annunciato l’azienda responsabile Programmazione In un articolo pubblicato nel suo libro Il blog ufficiale. Nella dichiarazione, chiariscono che una delle funzioni principali della loro tecnologia nei giochi Switch è rendono difficile l’imitazione sul computer.

Il rilascio di questa tecnologia specifica per i giochi Nintendo Switch non sembra, curiosamente, incidere sulla pirateria dei videogiochi sull’ibrida: lo schema di protezione dell’emulatore Nintendo Switch di Denuvo sembra mirato esclusivamente a rendere più difficile l’emulazione su PC, e nel comunicato L’arrivo di Denuvo su console non viene mai menzionato.

Anche se il gioco è protetto contro gli attacchi hacker nella versione per PC, nella versione per Nintendo Switch Può essere emulato fin dal primo giorno e giocato in questo modo su PCsi legge nel testo pubblicato oggi da Denuvo, che annuncia che questo sistema è ora disponibile sul Portale degli sviluppatori Nintendo in modo che qualsiasi sviluppatore di videogiochi sappia come applicarlo al proprio gioco Switch.

Denuvo assicura che con il loro sistema antipirateria le aziende di videogiochi possono farlo Ottieni più profitto: “Bandendo gli studi di simulazione per PC non autorizzati, i loro profitti possono essere aumentati durante il periodo di lancio, che è il periodo di monetizzazione più importante. Utilizzando la protezione dell’emulatore Nintendo Switch Garantirà che coloro che desiderano giocare acquistino una copia legittimaLeggiamo nell’articolo.