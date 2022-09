Keylogger: i criminali informatici identificano i suoni della tastiera da rubare

L’ingegno dei criminali informatici non si ferma. Uno dei nuovi metodi utilizzati dagli “hacker” e diffusi in diversi paesi del mondo è il “keylogger”. Un programma dannoso in grado di identificare i tasti che un utente preme per rubare informazioni Importante quanto le password.

Secondo la società di sicurezza informatica Kaspersky Lab, Il malware keylogger può risiedere nel sistema operativo di un computer, a livello di API della tastiera, in memoria oa livello di kernel stesso.“.

Questo metodo di furto può essere di due tipi: software Keylogger o dispositivo KeyloggeS. Nel primo caso, il cybercriminale filtra il malware attraverso link, file o trojan, mentre nel secondo caso è necessario un dispositivo come la memoria o qualsiasi altro dispositivo che consenta l’accesso fisico al computer.

I criminali possono persino controllare il tuo computer da remoto.

In entrambi gli scenari L'”hacker” riesce a monitorare “ciò che l’utente sta digitando” e, dalla voce, ottiene cPassword, numeri di carta di credito, conversazioni nelle app di messaggistica, e-mail e persino cronologia delle ricerche nei browser.

Come se non bastasse, secondo Avast, un “keylogger” ha la capacità di acquisire schermate e stampare i tuoi dati da consegnare agli hacker.

“I file possono essere periodicamente inviati tramite e-mail all’hacker, caricati su un sito Web o database o inviati in modalità wirelessspiega la società di sicurezza.

Come proteggersi dall’attacco “keylogger”?

– Attiva il blocco degli annunci e blocca i popup.

Fai attenzione alle email e agli allegati che ricevi.

Non fornire le tue informazioni personali tramite posta o app di messaggistica.

– Non aprire link di fonte discutibile o che ritieni sospetti.

– Rimani aggiornato sul tuo computer e sugli aggiornamenti antivirus.

Scarica il software solo da pagine conosciute e sicure.

– Configura e spegni la fotocamera e il microfono del tuo computer.

– Modificare frequentemente le password.

– Se stai utilizzando una tastiera o un mouse wireless, prova a spegnerlo quando non lo usi.

