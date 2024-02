Kings League Juan Mata era sul punto di firmare per la squadra della Kings League

ALa Kings League continua a crescere. Il campionato creato da Gerard Pique riunisce già grandi giocatori, tanti nomi già conosciuti nella Liga e dagli appassionati del bellissimo gioco del nostro Paese. Ecco perché l’impatto dell’appello è diventato più forte.

Alberto Bueno, Javi Espinosa, Joan Verdo e Pablo Hernandez sono vicini ad aggiungere un'altra stella: Juan è stato ucciso. Come ha sottolineato Efrain Guillén, Il giocatore era vicino al Rayo Barcelona, ​​​​ma alla fine avrebbe deciso di firmare per una squadra ancora professionistica nel calcio.

Juan Mata, nemmeno vicino alla Kings League

Lo conferma Efrain Guillen in diretta con Bolotelli: “L'opzione era esclusa questo pomeriggio. Il giocatore che il Rayo Barcellona stava cercando era Juan Mata. Riesci a immaginare Juan Mata giocare per i Kings? Ma alla fine, una squadra cinese lo ha ingaggiato”.

Juan Mata con il Manchester United

“Ho parlato con lui oggi e mi ha detto che non può perché oggi è l'ultimo giorno di mercato ma ha firmato per un'altra squadra. Ma ehi, abbiamo già contatti con i Rayista per ogni evenienza. Un acquisto di qualità darebbe un salto competitivo al campionato, ma resta una possibilità per il futuro.