Kylian Mbappe e la sua famiglia si incontrano con i leader e chiedono i termini del suo rinnovo | campionato francese

Il futuro di Kylian Mbappé finora non ha prodotto risultati. Il Real Madrid sta ancora facendo offerte per il giocatore francese e il PSG non vuole lasciarlo lasciare i ranghi dell’establishment. Anche la sua famiglia non vuole che Kylian lasci la Francia e stanno facendo del loro meglio per creare le condizioni per favorire sia il giocatore che il club.

La madre del giocatore, Fayza Al-Ammari, si è recata a Doha, in Qatar, per incontrare i proprietari del club, con l’obiettivo di avviare trattative favorevoli per il giocatore e il club. Il rinnovo è un elemento che il proprietario del Qatar, Nasser Al-Khelaifi, vuole sigillare, e i parenti di Kylian Mbappe sono disposti ad ascoltare le proposte dei leader, ma non solo le ascolteranno, ma ne suggeriranno tre. Circostanze che, secondo il quotidiano Le Parisien, stanno cercando di chiudersi.

Il primo requisito è che Kylian Mbappé faccia parte di un’organizzazione con il desiderio di avere successo in Europa. La UEFA Champions League è sempre stata l’ambizione del club parigino e, per la stagione 2021-22, ha formato una rosa che sognava di ottenere aggiungendo Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma e Lionel Andres Messi specifico per i giocatori alle loro fila.

Ma l’illusione è svanita agli ottavi quando il Real Madrid ha ribaltato la serie al Santiago Bernabeu. Pertanto, gli sforzi del Qatar devono andare oltre quanto previsto in questa stagione per assegnare all’ex Monaco quella medaglia al Paris Saint-Germain.

La seconda cosa di cui ha discusso Fayza Al-Ammari è che l’ambiziosa squadra che lotta in Champions League, come recita la prima condizione, deve avere un nuovo allenatore tra le sue fila. Mauricio Pochettino non continuerà in panchina, e il club dovrà assumere uno stratega che abbia voglia e voglia di vincere grandi trofei e non solo il solito traguardo del campionato francese.

Infine, la madre di Kylian Mbappé ha chiesto una revisione di ciò che il Paris Saint-Germain intende presentare alla star francese per il rinnovo. Il club parigino gli ha mostrato cosa erano disposti a offrire per tenerlo nel Giardino dei Principi. Questa offerta è di 50 milioni di euro netti a stagione e un premio alla firma per il rinnovo porterebbe a 100 milioni di euro, il che significa che potrebbe ammontare a 200 milioni di euro.

I parigini cercheranno il rinnovo fino al 2024 con la possibilità di estenderlo fino al 2025. L’offerta senza dubbio impressionante è quella che offrono i leader del Qatar, ma la decisione finale spetterà a Kylian Mbappe e alla sua famiglia. Il francese ha recentemente confermato che ci sono diversi fattori che gli fanno pensare al suo futuro.