Kyrgios e Murray si incontreranno a Winston-Salem

Il ATP 250 di Winston SalemPrevisto per iniziare il 22 agosto, che vedrà diversi argentini prendere parte a un grande sorteggio, avrà gli highlights del primo turno: Nick Kyrgios (81 gradi) Ante Murray (114 gradi).

L’australiano e lo scozzese si incontreranno per la settima volta nella loro carriera calcistica. GT

L’eccentrico australiano ex numero uno del mondo e tre volte vincitore del Grande Slam gareggerà avuto carta jolly Per competere in questa competizione. Stranamente pochi giorni fa, Lo scozzese ha dichiarato che gli è piaciuto vedere Kyrgios. “Ma quando vuole giocare perché se non è concentrato non mi diverto affatto”, ha detto Sir Andy a Cincinnati.

per questa parte, Kyrgios lo aveva difeso nel 2020 dopo che Mats Wellander aveva dichiarato: “Penso che Andy Murray debba smettere di pensare a se stesso e iniziare a pensare a chi è. Ha il diritto di prendere le wild card dai giovani giocatori?”. Il nativo di Canberra non ha sentito orecchie da mercante e ha risposto attraverso le sue reti: “Zitto Mats, non importa a nessuno. Banane, so che finché rimani ci godremo il tuo tennis. Non ho nemmeno visto un punto di Mats Wellander”

La storia tra Murray e Kyrgios ha giocato sei partite tra il 2014 e il 2018 con un punteggio di 5-1 a favore dello scozzese. Il più recente è accaduto nel Queens quando il britannico stava tornando da un intervento chirurgico all’anca che lo ha tenuto fuori dal ring per 11 mesi. Lì l’australiano ha vinto in tre set.