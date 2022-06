La banca sta annegando nel mercato azionario, temendo che tassi di interesse elevati e una debole ripresa portino a crediti inesigibili

Il Servizi bancari La Spagna ha passato anni a chiedere la “normalizzazione” tassi di interesseChe è stato negativo dal 2014 e ha lasciato i suoi margini e margini Efficacia dei costi minimamente. e solo quando Infine, il Banca Centrale Europea Ascolta le loro richieste crollo Borsa. perché? La risposta è che il mercato ora lo teme Prezzi in rialzo e il inflazione eliminare i deboli Recupero Dall’economia e motivare deviazioneil che sarebbe molto peggio per i tuoi profitti rispetto ai tassi negativi.

più di crediti E il Mutui che le banche hanno in bilancio a tasso variabile, e quindi dipendono dall’Euribor. Se questo è zero, inseriscono solo la differenza che contiene ogni prestito; E se il valore dell’Euribor è negativo, anche Mangiare differenziale detto. Pertanto, è stata sollevata la questione se le entità dovessero pagare gli interessi sui mutui piuttosto che addebitarli. Se i prezzi aumentano ora, i ricavi e i profitti del settore aumenteranno. Inoltre, i nuovi crediti che concedi avranno tassi più elevati. Da qui le loro continue richieste che la Banca Centrale Europea “normalizzi” le sue valute politica monetaria.

Ma “il problema è passare da tassi negativi a positivi in ​​un ambiente come quello attuale, quando l’attività è prima pandemia E quando si prevede un chiaro rallentamento della crescita, che potrebbe finire per esserlo Recessione a causa dell’alto inflazione‘, spiega una fonte del settore. Inoltre, questa inversione di tendenza è eccezionalmente rapida: l’indice Euribor è raddoppiato (da 0,39% a 0,79%) finora a giugno.

In questo scenario, ciò che il mercato inizia a temere è che molte famiglie e imprese non saranno in grado di far fronte ai loro premi di credito più elevati, entrando così in default. E questo è davvero fatale per la banca, perché deve farlo Invia Ha scritto come percentuale di perdita per i prestiti scaduti in base al momento in cui non sono stati rimborsati, fino al 100%. Dobbiamo ricordare quel fallimento risparmio -che forzato Salvataggio dalla Spagna 10 anni fa – era a causa della delinquenza e Proprietà che sono stati concessi per rimborsare crediti inesigibili.

Il crollo delle obbligazioni colpisce anche la banca

A questo va aggiunto che gli istituti finanziari hanno grandi quantità di obbligazioni Tesoro nei suoi bilanci, in particolare per coprire il rischio di fluttuazione dei tassi di interesse. E il prezzo di queste obbligazioni scende nei mercati del debito, rendendole così Efficacia dei costi Aumento (prezzo e redditività si muovono nella direzione opposta). Ieri, che ha raggiunto un massimo di otto anni, al limite del 3%. Questo movimento si traduce anche in perdite sul tuo conto economico.

Il risultato è un colpo di grandi proporzioni da giovedì scorso, giorno in cui Cristina Lagarde Confermato l’inizio dei rialzi dei prezzi a luglio. In queste tre sessioni, banchiere Ha perso il 9,83%, Banca Caixa 8,38%, Santander 12,7% e Sabadell, 9,52%. il palmo lo prende BBVASono stato profondamente colpito dalla grave crisi che si è verificata tacchino Circa per impostazione predefinita; Il calo in questi tre giorni ha raggiunto il 16,7%.