La favorita del sondaggio Giorgia Meloni ha vinto il Milan

Piazza del Duomo a Milano questa domenica è stata gremita di partecipanti ansiosi di ascoltare la manifestazione del candidato. Fratelli d’Italia, Georgia Meloney. La tribuna, coronata dallo slogan “Pronti a risorgere Italia”, è stata addobbata con fiori con i colori della bandiera italiana, decorati dai sostenitori dello stesso candidato. Il giorno successivo alle elezioni è il 25.

Non mancava nemmeno una delle duemila sedie esposte nella piazzetta. Tra i partecipanti più diversi c’erano molti giovani interessati al messaggio di Meloni, in particolare in relazione alla sicurezza, hanno riferito ai media locali. Molti di loro indossavano magliette con scritte sopra “Presidente Meloni”. Anche gli interessati sono venuti ad ascoltare le proposte del candidato. E, naturalmente, c’è stata una piccola protesta: “Sono scesi dalla barca di papà e sono venuti a interrompere la nostra manifestazione”, ha detto Meloni dal palco.

Prima della canzone di Rino Gaetano, Il mio cielo è sempre più bluMeloni ha iniziato il suo intervento: “Sto arrivando. Altri non hanno niente da dire. Parlano solo di noi. L’Italia non è in una situazione facile e deve avere una classe politica che sappia dove mettere le proprie risorse.

“Noi siamo uno Una campagna elettorale molto violenta dai nostri nemici. Abbiamo una sinistra che sta costruendo un mostro. C’è un limite a tutto”, ha detto Meloni. “Abbiamo i prezzi dell’energia in aumento e stiamo correndo il rischio di una crisi alimentare. Non è la situazione migliore per governare l’Italia in queste circostanze”.

Tagli alle tasse, giro di vite sull’immigrazione clandestina e “buon senso” per rimettere in piedi l’Italia. Le proposte di Meloni attirerebbero sempre più italiani, compresa la sua strepitosa oratoria: a volte seria, a volte pacata con aria presidenziale e, a volte, con un pizzico di umorismo. Vince Meloni, che ha riempito i comizi di una campagna elettorale più riuscita del suo rivale nelle zone di pesca a destra. Matteo Salvini.

La prima presidente donna d’Italia

Il successo di Meloni si fa sentire nel numero di persone che assistono agli spettacoli Fratelli dall’Italia, ma anche nei sondaggi. Secondo l’ultima intenzione di voto pubblicata Il Corriere della SeraIl vantaggio di Meloney si allarga e rafforzerà il suo primo posto 25,1% dei voti, 1,1% in più rispetto agli studi precedenti. Se i sondaggi saranno completati, Meloni presterà giuramento come prima presidente donna d’Italia il 25 settembre.

partito Democratico Enrico Letta Il 2,5% perderà consensi e il 20,5% si candiderà a votare. Da parte sua, il movimento 5 stelle supera il 14,5% Lega Salvini, che sarà del 12,5%. Ciò significa che la coalizione di destra ha guadagnato quasi 19 punti rispetto ai progressisti partito Democratico (PD) e loro alleati minori. Secondo gli esperti, coloro che si sono dichiarati indecisi o si sono astenuti ammontano a circa il 35%, rendendo più difficile il cambio di decisione.