La FIAP chiede il rinvio della tassa sulla plastica in Spagna dopo la fine della tassa sulla plastica in Italia, poiché è “inaccettabile”

Madrid, 22 anni (Europa Press)

La Federazione spagnola delle industrie alimentari e delle bevande (FIAB) questo martedì ha chiesto il rinvio della tassa sulla plastica in Spagna dopo che era stata sospesa in Italia, in quanto “insostenibile” per le aziende del settore.

“Nella situazione attuale, con costi energetici insostenibili e inflazione in aumento, una nuova tassa è insostenibile per le aziende del settore”, hanno sottolineato dalla FIAB.

“Dopo l’azione adottata oggi dall’Italia, se il governo spagnolo ne sarà ripetutamente sollecitato, dal prossimo 1° gennaio la Spagna sarà l’unico Paese dell’Unione Europea a tassare queste caratteristiche. FIAB e altre aziende della filiera del packaging”, ha aggiunto il federazione.

Pertanto, loro della FIAB si sono nuovamente rivolti al ministro delle finanze e delle operazioni pubbliche, María Jesus Montero, per ribadire la loro preoccupazione per la situazione “morbida” in cui versano molte aziende del settore alimentare e delle bevande e per chiedere un rinvio di un anno. , quando entrerà in vigore.

La tassa speciale sui contenitori di plastica a perdere avrà un impatto diretto sulle imprese del settore di circa 690 milioni di euro, che vanno aggiunti alla responsabilità estesa del produttore, rappresentando un ulteriore aggravio di circa 1.150 milioni di euro.