La fine è vicina? Gli sceneggiatori sono in sciopero e gli studios riprendono le trattative

Gli studios di Hollywood e gli sceneggiatori in sciopero hanno ripreso le trattative che potrebbero porre fine a una disputa durata quasi cinque mesi che ha paralizzato molte produzioni cinematografiche e televisive.

La Writers Guild of America (WGA) e l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), che rappresenta gli studi cinematografici, i servizi di streaming e le società di produzione del settore, hanno negoziato per una seconda giornata intera giovedì presso la sede di quest’ultima organizzazione nel 2019. Los Angeles.

I negoziati sono stati seguiti da vicino dai professionisti del settore, ma giovedì non ci sono stati aggiornamenti significativi dall’interno della Camera.

Ai colloqui hanno partecipato un gruppo di massimi dirigenti dell’intrattenimento, tra cui Bob Iger della Disney, David Zaslav della Warner Bros. Discovery, Donna Langley della Universal e Ted Sarandos di Netflix.

Mercoledì sera, il corrispondente della CNBC David Faber ha scritto su X, precedentemente noto come Twitter, che gli autori e AMPTP erano “vicini” all’accordo e “sperano di concluderlo”, secondo le sue fonti anonime. Ha anche detto che le sue fonti hanno avvertito che se l’accordo non fosse stato completato, lo sciopero probabilmente sarebbe continuato fino alla fine dell’anno.

Nessun altro media è stato in grado di confermare il rapporto di Faber. Ma Deadline ha riferito che il primo giorno di trattative è stato “molto incoraggiante”. L’Associated Press ha inviato e-mail in cerca di commenti ai rappresentanti di AMPTP, WGA e altre società di intrattenimento.

Le due parti si sono divise sulle questioni relative ai salari, al numero di dipendenti nelle sale di scrittura degli spettacoli e all’uso dell’intelligenza artificiale nella creazione delle sceneggiature. Gli attori, che si sono uniti agli scrittori in sciopero a luglio, stanno affrontando i propri problemi, ma non ci sono ancora dubbi sulla ripresa delle trattative con il loro sindacato.

L’atmosfera fuori dalla sede di Netflix a Hollywood era allegra giovedì, con musica a tutto volume e automobilisti che urlavano a sostegno dei manifestanti.

L’attrice, scrittrice e produttrice Justine Bateman, che ha recitato nella serie degli anni ’80 “Family Ties”, ha affermato che la chiave per raggiungere una soluzione è l’accordo di base del sindacato per offrire le condizioni giuste per la nuova generazione di sceneggiatori.

“L’obiettivo non è tanto trovare una soluzione quanto assicurarsi di raggiungere un accordo che ci protegga… gli scrittori sono nell’accordo minimo di base”, ha detto Bateman, sottolineando che lei e altri scrittori e i produttori ne hanno beneficiato. Condizioni dei contratti precedenti.

“Deve essere un accordo che ne valga la pena”, ha detto.

Un precedente tentativo di riprendere le trattative con il libro è fallito. Le due parti hanno tenuto diversi incontri a metà agosto, incluso uno che includeva i vertici di Disney, Netflix e Warner Bros. Discovery.

Ma gli autori hanno affermato che dopo essersi scambiati le proposte contrattuali, sono stati “accolti con una lezione su quanto fosse buona la loro unica controproposta” e i colloqui sono falliti.

Lo sciopero della WGA si avvicina alla durata record. Se continuerà fino al 30 settembre, sarà lo sciopero più lungo nella storia del sindacato e lo sciopero più lungo a Hollywood dal 1945.