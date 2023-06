La Giornata nazionale dei popoli indigeni celebra l’importanza delle loro culture, lingue e tradizioni

Questo mercoledì, 21 giugno, celebriamo la Giornata Nazionale dei Popoli Indigeni, che coincide con il solstizio d’inverno. Questa festa canonica è un riconoscimento storico delle popolazioni indigene al fine di evidenziare l’importanza delle loro culture, lingue e tradizioni.

Perché il 21 giugno si celebra la Giornata Nazionale dei Popoli Indigeni?

Per le popolazioni indigene, il solstizio d’inverno, quando il sole raggiunge il suo punto più lontano nell’emisfero settentrionale e comincia a tornare nell’emisfero meridionale, rappresenta un nuovo inizio e un rinnovamento della vita nella natura e nelle persone. L’evento che porta gli aborigeni a compiere rituali spirituali e cerimonie di rinnovamento e purificazione per celebrare l’avvicinarsi del sole alla terra e l’inizio di un nuovo tempo di semina.

Ogni città natale nomina la festa di Capodanno in modi diversi. Qui vi diciamo cosa sono:

We Tripantu (Wetxipantü o Wiñol Txipantü)

È determinato principalmente dal ciclo lunare, che controlla la natura, il clima, la pioggia, la vita animale e vegetale, nonché strettamente correlato alla vita dei Mapuche, alla loro religione, filosofia e alla loro percezione del mondo, presente e futuro del città.

Tu sei Remi

È la celebrazione del capodanno quechua e segna il ritorno del sole. In precedenza, gli Incas, insieme al loro popolo, aspettavano il ritorno del Sole, Vita o Inti per accompagnarli nel loro viaggio attraverso questo mondo, per generare i prodotti necessari per questo.

difficoltà una volta

Segna l’inizio di un nuovo ciclo agricolo in cui l’identità Aymara contemporanea è rafforzata dall’energia solare e dall’impegno a rispettare la Madre Terra.

Aringa Ora o Koro

È l’equivalente della festa di Capodanno a Rapa Nui. In esso, gli antenati sono onorati ad Ahu (altare cerimoniale) e vengono fatte richieste per la fertilità e la produttività delle famiglie e delle risorse naturali.

Un tour di 10 popoli indigeni del Cile

Più di due milioni di persone si identificano come parte di una delle dieci popolazioni indigene, che rappresenta il 12% della popolazione del paese. Lo Stato del Cile, con la legge n. 19253, riconosce i popoli Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Atacaminos o Lycan Antay, Quechua, Kula, Changu, Diaguita, Quescar e Yagan come i principali popoli indigeni del Cile.

Gente Aymara

Gli Aymara sono la seconda popolazione indigena del Cile (dopo i Mapuche), secondo i dati ufficiali, e sono attualmente definiti dalla loro lingua e cultura andina e dalle terre in cui vivono, nelle regioni di Arica e Parinacota. , Tarapaca e Antofagasta. . Il popolo Aymara occupa gli altopiani, estendendosi su una vasta area che comprende le vicinanze del lago Titicaca (Bolivia), il grande nord cileno e il nord-ovest argentino.

Tra le espressioni artistiche degli Aymara spicca l’arte tessile, che si distingue per l’eccellenza tecnica e l’ingegno, soprattutto per l’abbigliamento e i pezzi da cerimonia. La musica e la danza sono due espressioni culturali molto importanti, mentre l’argenteria, i gioielli e gli oggetti usati nei rituali sono un’altra forma d’arte in cui questa città si distingue.

Popolo Atacamenu o Likan Ante

Il popolo Atacameño o Lican Antay occupa le valli, le oasi e le gole del Salar de Atacama e il bacino superiore del fiume Loa e del suo affluente, il fiume Salado, nei comuni di Calama e San Pedro de Atacama, entrambi nell’Antofagasta Regione. La lingua degli Atacamenos è Kunza. Molti dei suoi membri si chiamano Likan-Antai, che in Kunza significa “popolo del territorio”.

Nell’Atacameño spiccano l’arte, la ceramica, i vimini, i tessuti, l’oreficeria, la danza e la musica, e la sua economia tradizionale si basa sull’agricoltura del bestiame.

popolo quechua

Il popolo quechua si trova nella regione di Olajuy e sul fiume San Pedro, affluente del fiume Loa (nella regione di Antofagasta). Questa regione ha legami storici con il Salar de Uyuni (Bolivia) e legami economici con il bacino del fiume Lua e la costa del Pacifico. Inoltre, comunità quechua si sono stabilite nell’oasi di Mamiña, le città di Quipisca e Miñi Miñe, comune di Pozo Almonte, (regione di Tarapacá). La loro economia si basa sull’allevamento e l’agricoltura, e oggi conservano l’arte della ceramica e della tessitura come artigianato.

Gente di Kola

Il popolo Kola attualmente occupa parte del deserto di Atacama e alcune valli ai piedi e alla periferia di Buna nelle province di Copiapó e Chanaral (regione di Atacama), sebbene alcuni dei suoi membri vivano in paesi e città.

La sua economia tradizionale si basa sull’allevamento e, in misura minore, sull’agricoltura. Nel frattempo, la tessitura artigianale con telai e stuzzicadenti è una delle attività artistiche praticate dalle donne di Kola, ed è organizzata attorno a laboratori o progetti individuali.

Città di Changu

I Chango sono gli eredi di una tradizione marittima costiera nelle regioni di Antofagasta, Atacama e Coquimbo. Il suo simbolo più riconoscibile è la zattera di pelle di lupo, che era un design unico nella storia della navigazione. Sono adattati per prosperare in una fascia costiera praticamente priva di acqua dolce e senza risorse vegetali o animali selvatiche; Pertanto, non hanno sviluppato l’agricoltura o il bestiame.

Le scimmie di oggi riconoscono il mare e la baia come i principali riferimenti alla loro identità, dove i loro antenati e progenitori si sono evoluti ed sono esistiti. Il mare, oltre alle risorse che fornisce, ha una vita propria.

Il popolo Chango è stato ufficialmente riconosciuto come gruppo etnico cileno indigeno secondo una legge emanata nel 2020. Circa 4.000 persone sono riconosciute come parte di questo gruppo etnico.

comune di Diaguita

Il popolo di Diageta originariamente abitava su entrambi i lati delle Ande. In Cile, prima dell’arrivo degli spagnoli, occuparono le valli di Norte Chico-Copiapo, Huasco, Elqui, Limari-Choapa, nelle regioni di Atacama e Coquimbo.

È nella Valle di Huasco, precisamente nel fiume Tránsito, che riappare il processo etnico Diaguita, la cui esistenza determina il riconoscimento dei Diaguitas nel 2006, quando è stata emendata la Legge Indigena n.

La ceramica (attraverso brocche e posate) e la produzione tessile sono le loro pratiche artigianali tradizionali.

La gente di Rapa Nui

Rapa Nui si trova nel mezzo dell’Oceano Pacifico meridionale, a 3.700 km dal continente, e fa parte della regione di Valparaiso.

L’80% della popolazione è concentrata ad Hanga Roa, città capoluogo dell’isola e della provincia, che possiede cinque baie di pesca (Hanga Pico, Hanga Roa Tai, Hanga Hoono o la Peroz, Hanga Noi e Hanga Te’e a Vaihu). Il resto della popolazione risiede nelle zone rurali dell’isola.

La sua economia si basa sull’agricoltura, integrata da prodotti marini come piccoli molluschi e pesci come il tonno. Poco prima dell’anno 690 iniziò nella fascia costiera l’architettura religiosa monumentale, con piattaforme in pietra su cui venivano eretti moai, da soli o in file fino a quindici.

Città mapuche

Sono i più grandi indigeni del Cile, rappresentando il 78% di coloro che si autoidentificano come indigeni. Il popolo Mapuche oggi va dal fiume Biobio e dai suoi affluenti, il fiume Kuyuko, a nord (regione di Biobio), a Chiloe (regione di Los Lagos) a sud.

La visione del mondo mapuche è ricca di ricchezza e diversità, legata all’ordinamento del mondo e alle espressioni fisiche e simboliche espresse nei rituali, nelle cerimonie e nella natura.

Il patrimonio culturale mapuche è vasto. Nella sua forma immateriale, è plasmato, tra gli altri aspetti, dalla lingua Mapuzungun, dalla conoscenza della natura e del rapporto tra gli uomini, dall’oralità, dalle pratiche spirituali e curative, nonché dalle pratiche e credenze religiose.

Gente Quescar

Si stima che il Quescar abbia raggiunto i canali meridionali circa 6.000 anni fa. Le teorie degli insediamenti suggeriscono che provenissero dal nord, arrivando seguendo il corso dei canali da Chiloe e attraversando l’istmo di Ukiyo. Inoltre, potrebbero provenire dal sud, avendo la loro origine nei gruppi di pescatori della Patagonia orientale, che divennero navigatori.

In origine erano un gruppo di canoisti, nomadi, cacciatori-raccoglitori, e si trovano a Puerto Edén e nella città di Punta Arenas, nel Magallanes e nella regione antartica cilena. Le loro decorazioni erano collane di conchiglie e piume, e i loro vestiti erano una tunica di pelle i cui materiali differivano a seconda della regione (leoni marini e cervi), e si dipingevano il viso e il corpo con linee e motivi geometrici.

Città Yagan

Yamana o Yagán è il nome della città dei canoisti più meridionali del mondo, che occuparono le isole a sud della Terra del Fuoco, tra il Canale di Beagle e Capo Horn, le cui ultime famiglie si sono stabilite oggi a Vila Hueca e Bahia Megilones, vicino a Puerto Williams . regione di Magellano.

Sono caratterizzati come popoli nomadi che si dedicano ad attività di caccia, pesca e raccolta. Al centro del loro stile di vita, la canoa era costruita interamente con corteccia d’albero, tagliata e modellata come una gondola.

Fonte: governo del Cile

