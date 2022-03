La grande sorpresa del progetto Adam: chi è Walker Scoble?

Il progetto di Adamo Continua in cima a molti grafici di trading al suo interno Netflix. Il film è un omaggio a una parte dell’opera Steven Spielberg, racconta la storia di Adam e due della sua copia nel tempo. Riguarda la fase adulta, che viene dal futuro, e la sua variante più giovane che vive nell’anno 2014. Entrambi si uniscono per cercare di risolvere alcuni problemi che faranno parte del loro futuro. Il maggiore gioca prima Ryan Reynoldsmentre il più piccolo è rappresentato da Walker Scoble.

Nonostante lo spessore Il progetto di Adamo Guidato da Ryan Reynolds, il lavoro di Walker Scobell ha generato parecchie recensioni positive. Il giovane non è mai fuori portata, e quando ha avuto il peso maggiore della storia, era pronto per vari momenti; Al punto da rispondere bene al record dell’altro attore. i dettagli? Questa è la prima volta che Scoble ha co-prodotto questo stile..

I due si completano bene. Il progetto di Adamo. Mentre Reynolds è responsabile della sequenza degli eventi e fornisce un punto di umorismo, Scoble porta buona parte del fattore emotivo senza lasciare l’umorismo da parte: dopotutto, uno è una copia dell’altro. Il contrasto rende più facile scoprire le domande che l’organismo perde man mano che cresce; Oltre a vincere in altri modi.

Parlando del successo di Walker Scoble in Il progetto di AdamoCondividiamo parte della tua storia.

Chi è Walker Scoble, co-protagonista di Il progetto di Adamo?

La relazione tra Ryan Reynolds e Walker Scoble potrebbe andare oltre Il progetto di Adamo. Il 4 gennaio di quest’anno, Reynolds Condividi un video sul suo profilo Instagram Si vede Scoble leggere lunghi estratti da lista dei morti, l’eroe interpretato da Reynolds. La particolarità in questo caso è che Scoble è un riconosciuto seguace delle storie e, a sua volta, anche dei film di supereroi. Questo film è uno dei suoi film preferiti. La sua infatuazione non arriva a quel punto.

Fotografia di Doane Gregory per Netflix.

molto tempo fa Il progetto di Adamo Durante una gita scolastica, Walker Scoble arriva sull’autobus vestito da uomo Ragno. Oltre al suo interesse per questo personaggio, l’attore è anche un seguace della saga dei Vendicatori. Così disse suo padre, Peter W. Scoblein una breve biografia scritta in lingua IMDB. Scoble può essere inteso come una rarità nella sua famiglia. In parte è composto da militari, mentre è l’unico destinato alla rappresentanza. Le prime lezioni furono apprese durante i corsi di teatro che frequentava alle scuole elementari. Un uomo poetico è nato con il mestiere fatto con lui Il progetto di Adamo.

Questa relazione continua ancora oggi, e ha raggiunto Il progetto di Adamo, una produzione che potrebbe lanciare la sua carriera in progetti più ambiziosi. Per tutto il film, Walker Scoble tiene la mano di Ryan Reynolds nella maggior parte delle scene. Non è fuori luogo, anche se l’attore non ha avuto l’esperienza di Reynolds. D’altro canto Completa bene il ruolo dell’altro. Ha una personalità attraente, eloquente e convincente durante tutta la sua esibizione Il progetto di Adamo.

Walker Scoble è nato a California Attualmente vive a Colorado. Parte di questa diversità in cui viveva potrebbe aver incoraggiato il suo interesse per diversi sport. Quando non recita o guarda le lezioni alla Fairview Middle School, questo tredicenne può farlo skateboardE il Parkour o sciare.