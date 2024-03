La guerra tra Israele e Gaza in diretta | Netanyahu a Hamas: “La pressione internazionale non funzionerà” | internazionale

Almeno 18 palestinesi sono stati uccisi mentre cercavano di raccogliere gli aiuti sganciati dagli aerei nel mare nel nord della Striscia di Gaza.

Almeno 18 palestinesi sono stati uccisi nel nord della Striscia di Gaza nelle ultime ore, quando decine di persone “affamate” sono scese in mare per raccogliere pacchi di aiuti umanitari lanciati dal cielo. Dodici di loro sono morti per annegamento e sei per soffocamento durante la fuga, secondo il Ministero della Sanità nella Striscia controllata da Hamas.

Il Ministero ha denunciato che “la consegna degli aiuti via aerea è diventata un vero pericolo per la vita dei cittadini affamati”. Questa non è la prima volta che il lancio di pacchi dagli aerei è costato la vita a civili a Gaza. Il 4 marzo, cinque civili sono stati martirizzati e molti altri sono rimasti feriti a Gaza City a seguito della collisione di piattaforme di aiuti umanitari dopo che non erano state colpite. ha aperto. .

Di fronte a questa situazione, le autorità palestinesi hanno chiesto la fine di questo tipo di operazioni “inutili, offensive e inappropriate” e hanno chiesto che Israele apra “immediatamente” i valichi di frontiera terrestri per alleviare la “pericolosa” carenza di cibo di cui soffrono i civili. . Gaza Nord.

Israele, da parte sua, insiste che il problema degli aiuti umanitari non si risolverà con l'apertura di ulteriori valichi di frontiera e ritiene le Nazioni Unite responsabili di non distribuire i pacchi che entrano attraverso i due valichi terrestri attivi dallo scoppio della guerra: Kerem Shalom. In territorio israeliano, Rafah si trova al confine con l'Egitto.

Secondo le agenzie umanitarie, a volte i soldati israeliani impediscono il passaggio dei camion che trasportano aiuti o rifiutano i permessi per i voli di rifornimento. Lunedì ha impedito l'ingresso dei convogli dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA), che accusa di avere legami con Hamas.

Di fronte al blocco israeliano che causa carestia nel nord di Gaza, molti paesi hanno deciso di lanciare spedizioni via aerea, ma questo è un metodo in gran parte inefficace perché i lanci sono più costosi, di dimensioni più piccole e talvolta causano incidenti quando i paracadute vengono lanciati. non aperti o caduti all'esterno Area striata, come quella caduta in mare. (Effy)