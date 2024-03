Argentina: Miley annuncia che annullerà 70mila contratti all'interno del Paese – Juventud Rebelde

Il presidente dell'Argentina, Javier Miley, ha dichiarato martedì che intende attuare un piano di modifica in cui verranno eliminati altri 70.000 posti di lavoro all'interno della struttura statale, ha riferito Telesur.

Martedì, l’inquilino di Casa Rosada è apparso al Forum Economico Internazionale delle Americhe a Buenos Aires, per annunciare che intende tagliare la spesa pubblica fino al raggiungimento del “deficit grave zero”.

In questo senso, Miley ha difeso il piano “sega” e ha affermato che si dovrebbe aggiungere un “mixer” alla sua formula, in riferimento alla velocità con cui stanno procedendo le misure economiche.

“Abbiamo abolito completamente le opere pubbliche, cosa di cui sono fiero e alla quale tutte le brave persone dovrebbero opporsi. Abbiamo eliminato i trasferimenti discrezionali alle province.

“Abbiamo licenziato 50mila dipendenti pubblici. I contratti furono annullati. Cadranno altri 70mila contratti. “Stiamo cancellando i programmi offerti in modo irregolare senza trascurare la politica sociale”, si è vantato il presidente durante il suo discorso.

“Siamo convinti di attuare un aggiustamento fiscale, che è molto simile a una sega e un frullatore”, ha detto Miley al termine dell'evento.

Secondo la stampa locale, dopo il discorso di Miley, Casa Rosada ha confermato che al 31 marzo “tra il 15% e il 20%” del totale dei dipendenti pubblici del Paese sarà licenziato.

Si precisa che in tale data scadono definitivamente i contratti dei lavoratori che non lavorano.

La velocità con cui vengono imposte le misure di Miley va di pari passo con la conclusione del discorso del presidente, in cui ha sottolineato che è necessario procedere ai licenziamenti “rapidamente affinché il Paese non finisca per aria”.

Si stima che nei prossimi giorni saranno tra le 14.000 e le 20.000 persone che cesseranno di prestare servizi in diversi enti statali, e a queste si aggiungeranno coloro che sono già stati licenziati da diversi ministeri soppressi.

L'amministrazione “libertaria” del presidente si è già mossa contro i lavoratori dell'agenzia di stampa statale Telam, del Consiglio nazionale della ricerca scientifica e tecnica (CONSIT) e dell'Istituto nazionale di cinema e arti audiovisive (INCAA), mentre martedì sono iniziati i primi licenziamenti ha avuto luogo presso il Servizio Meteorologico Nazionale (SMN). ).

È stato ridotto anche il personale del Servizio nazionale per l'igiene e la qualità degli alimenti agricoli (Senasa) e dell'Istituto per l'agricoltura familiare, i contadini e le popolazioni indigene, che il governo ha deciso di chiudere la settimana scorsa.

Il sondaggio rivela che il 57,4% dei cittadini è contrario all'amministrazione presidenziale

Un sondaggio di Zupan Cordoba ha pubblicato che poco più di 100 giorni dopo essere diventata presidente, Miley ha già ricevuto la disapprovazione del 57,4% dei cittadini.

Questa cifra supera il 54,7% degli argentini che, fino al mese scorso, rifiutavano categoricamente l'amministrazione e la “terapia d'urto” applicata ai cittadini dal presidente “libertario”.

Zupan Cordoba ha dimostrato che dall'altra parte della strada, un altro 42,7% sostiene le misure di Miley come soluzione ai problemi a lungo termine che affligge l'economia argentina.

Per quanto riguarda la questione se il governo stia andando nella giusta direzione, il sondaggio Zupan Cordoba ha rivelato che il 55% degli intervistati si rende conto che il paese sta andando male, mentre il 42,4% non è sicuro di quale direzione prendere. .

Tra gli intervistati, il 58,8% ritiene che la situazione nel Paese li riguardi personalmente; Mentre il 37,3 ritiene che la situazione sia la stessa dell'ultima amministrazione.

Vale la pena notare che, in base a questa percentuale, il suddetto sondaggista ha riferito che sul piano economico c'è una maggioranza del 51,7% degli argentini che attribuiscono la colpa della crisi economica al governo, rispetto al 46% che continua a dare la colpa all'amministrazione precedente.

Attualmente, l’Argentina continua a essere gestita come un paese di contraddizioni, con gran parte della popolazione che soffre direttamente a causa delle misure “scioccanti” imposte dall’attuale governo di Javier Miley.

Nel frattempo, c’è un altro settore, nonostante abbia subito il duro colpo economico del processo di cambiamento proposto dalla nuova amministrazione Casa Rosada, che accetta le misure attuate nella speranza di assistere ad un reale cambiamento nella sua realtà.

Tra questi due settori si muovono cittadini che non fanno distinzioni né colori né pregiudizi e che semplicemente “immagazzinano”, il poco o il tanto che hanno per vivere in Argentina.

(Con informazioni da Telesur)