La madre di Isabelle Preisler, Beatrice Arastea, è morta all’età di 98 anni

La famiglia Ressler ha subito un duro colpo. la madre , Beatrice Arastea è morta domenica all’età di 98 anni tra l’amore dei suoi cari. Nata nelle Filippine, dove ha cresciuto i suoi sei figli, si è trasferita in Spagna nel 1992 dopo la morte del marito Carlos Preisler, e si è stabilita con la figlia Isabel, con la quale da allora vive nella casa di famiglia di Puerta de Hierro (Madrid) .

Beatriz, o Peppa, come la chiamano affettuosamente, come abbiamo appreso nello show di rivederti da Telecinco dove due anni fa ha partecipato a quella che è stata la sua unica apparizione televisiva, Ha avuto due grandi colpi nella vita anche se ha saputo andare avanti con coraggio ha sempre saputo trasmetterlo al suo carattere. Con Carlos Pressler, un uomo d’affari dedito alla finanza nelle Filippine, ha avuto sei figli: Victoria, Enrique, Isabel e Carlos, ei gemelli Joaquin e Beatriz. Tuttavia, presto dovette piangere la morte di Enrique quando aveva solo 25 anni. Decenni dopo, nel 2011, uno dei suoi figli, Beatrice, morta di cancro ai polmoni a 53 anni.

Sempre molto riservata, non ci sono quasi sue foto in occasione di eventi pubblici, ma per i suoi figli e nipoti è sempre stata un riferimento. Era proprio per loro Il suo debutto televisivo Due anni fa nel programma di rivederti, introdotto da Carlos Sopra, quando Julio Iglesias Jr e Tamara Falco hanno voluto fargli una sorpresa per ringraziarlo di tutto il supporto e l’affetto che ha sempre dato loro. Beatrice ha poi attirato l’attenzione con la sua disinvoltura davanti alle telecamere. “I miei nipoti sono meravigliosi. Non puoi immaginare l’amore che ho per loro. Questo amore è così importante nella vita che viene dalla mia anima”Disse eccitata dopo aver scoperto chi c’era dall’altra parte del gruppo. “Quando eravamo giovani, Enrique era il più malizioso. Julio non lo era, ma quando cresce è qualcos’altro. Devi ammirare Tamara, hai stabilito un’attività gioiosa”, ha spiegato la madre di Isabel Ressler. ha parlato anche di sua figlia Isabel, che le ha confermato di “valere oro a peso”, e anche dei suoi soci”. Mia figlia Isabel sta benissimo. Amavo tutti i miei suoceri», ha sottolineato elegantemente la suocera di Mario Vargas Llosa.







