Lucia, de L’isola delle tentazioni, si sta operando

lunedì vieni a Mediaset Il nuovo seguito di “Isola delle Tentazioni”, sotto nome “L’ultima tentazione”, Dove molti ex concorrenti metteranno nuovamente alla prova il loro amore in due ville di lusso e con un unico scopo, torneranno in Spagna quando sono andati insieme nella Repubblica Dominicana.

Uno dei concorrenti è Lucia Sanchez, che ha annunciato qualche settimana fa che si sarebbe sottoposto a un intervento di chirurgia plastica per Elimina il tuo “composto più grande”. È stato ora che ha postato improvvisamente sui social alcune foto in cui lo ha confermato “Oggi è un grande giorno per realizzare i sogni”Visita una clinica a Madrid.

chirurgia toracica

L’influencer andalusa voleva quasi condividerlo con lei 600.000 follower su Instagram Il suo nuovo passo in sala operatoria. “Me ne vado, andiamo finalmente”, ha cominciato a spiegare prima dell’operazione. Intervenire, come lei stessa ha ammesso, non per taglia o per taglia, ma per il suo posto. “Quando sono al mio peso mi piacciono, ma quando perdo peso sono molto brutti, secondo i miei gusti”Aggiunse, indicandosi il petto.

È stato un processo breve, perché in poche ore ha effettivamente mostrato un primo piano di una linea endovenosa e ha inviato un messaggio rassicurante ai suoi fan: “Tutto andò bene”.

Più tardi, Lucia Sanchez ha spiegato attraverso i suoi racconti che non darà troppi dettagli sulla sua operazione, ma lo farà presto: “Mi chiedi molto sull’operazione. Al momento non posso rispondere a tutti. Ho bisogno di riposare, ma ti dirò tutti i dettagli.”

Screenshot da Lucia Sanchez Stories.

Infine, ha voluto farsi un selfie dal treno, scrivendo: “Guarigione e mantenimento della casa”E in essa appaiono alcuni segni sul petto, che sono come disse: È una marca di bende..