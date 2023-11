La NASA rileva dallo spazio gli incendi boschivi in ​​Bolivia

Gli incendi che hanno distrutto vaste aree di foresta in Bolivia durante gran parte di settembre e ottobre 2023 sono stati così intensi che la NASA li ha rilevati dallo spazio, secondo il quotidiano El Debre di Santa Cruz.

Nel suo post, l’Osservatorio della Terra della NASA descrive come i suoi satelliti hanno rilevato un’attività di incendio diffusa nel paese e ne hanno monitorato l’impatto.

Il 22 ottobre, l’array Visible Infrared Imaging Radiometry (VIIRS) sul satellite Suomi NPP della NASA ha catturato un’immagine del fumo che si alza dagli incendi che bruciano in alcune parti delle province boliviane di Beni, Santa Cruz, La Paz e Cochabamba.

L’immagine dettagliata mostra intensi incendi lungo il fiume Ichillo a est di Puerto Villarruel.

L’articolo spiega che ogni anno in quest’area si verificano incendi e di solito sono causati dall’attività umana. Una delle cause più comuni è la pratica del taglia e brucia chiamata chakyu, che consiste nell’incendio stagionale di pascoli e raccolti per rimuovere la vecchia vegetazione e preparare il terreno per la semina.

Tuttavia, il caldo insolito e la siccità estrema che hanno afflitto la Bolivia negli ultimi mesi e anni hanno portato all’attivazione e all’intensificazione degli incendi stagionali del chacio.

Il SERVIR Amazon Fire Dashboard, un progetto NASA/USAID, ha registrato 7.761 incendi attivi in ​​Bolivia il 22 ottobre 2023. Quasi la metà di questi incendi sono stati classificati come incendi di praterie. Molti altri incendi sono stati classificati come incendi agricoli su piccola scala e incendi di disboscamento, distribuiti in modo più uniforme in tutto il paese.

Il resto degli incendi rilevati dal VIIRS quel giorno erano deforestazione o incendi di pianura. Sebbene questi due tipi di incendi siano meno numerosi, sono di particolare importanza perché causano danni a lungo termine alle foreste. Mentre le praterie possono ricrescere un anno dopo un incendio, le foreste tropicali bruciate spesso impiegano decenni o più per riprendersi.

La deforestazione continua ad aumentare

Secondo il Global Forest Watch del World Resources Institute, la Bolivia ha registrato un livello record di perdita di foreste primarie nel 2022, con un aumento del 32% rispetto ai livelli del 2021. Per il terzo anno consecutivo, la Bolivia si è classificata al terzo posto, dietro solo a Brasile e Repubblica Democratica. . Congo, nella perdita delle foreste primarie.

Secondo i dati del governo boliviano, nel 2023 sono bruciati più di 2,7 milioni di ettari, di cui più di 800.000 foreste.

Dopo una diffusa attività antincendio a settembre e gran parte di ottobre, un periodo di pioggia durante l’ultima settimana di ottobre ha contribuito a spegnere molti incendi. Tuttavia, la maggior parte dei grandi incendi sono ancora accesi oggi.