La nuova alternativa a WhatsApp, Telegram e simili si è concentrata sulle chat di gruppo

Poiché questa potenziale alternativa a Twitter non è mai decollata, i creatori di Telepath hanno deciso di chiuderla lo scorso anno e si sono messi al lavoro su Wavelength, la loro piattaforma di chat di gruppo, affermando che gli utenti preferivano essere più coinvolti sulle piattaforme di messaggistica.

lunghezza d’onda Con l’obiettivo di essere un’alternativa a piattaforme come WhatsApp, Telegram e altre piattaforme di messaggistica simili, mette le chat di gruppo al centro dell’esperienza, consentendo a ogni conversazione di avere il proprio thread all’interno di una chat di gruppo, consentendo loro di monitorare le proprie notizie in modo semplice modo. Modello di posta in arrivo, anche se ci sono parecchie conversazioni attive.



Questo comportamento differisce da quanto si riscontra sulle principali piattaforme di messaggistica, dove le varie conversazioni nelle chat di gruppo si mescolano in un unico thread, rendendo difficile seguire le notizie che accadono nelle conversazioni a cui si è interessati.

Ha il proprio bot basato sulla tecnologia OpenAI GPT 3.5

Inoltre, questa nuova piattaforma ha già un proprio bot basato sulla tecnologia GPT-3.5 di OpenAI integrato nel suo servizio, quindi non sarà necessario utilizzare alcuni servizi di terze parti esistenti per interagire con le tecnologie GPT. Attualmente è il caso di WhatsApp.

Questa integrazione, in maniera simile a quanto già possibile con Bing integrato in Skype, apre un ventaglio di possibilità, anche per le chat di gruppo in cui gli utenti sono quasi assenti, dal chiedere informazioni specifiche al chiedere consigli di ogni genere, che darà più dinamismo alle conversazioni.

Conversazioni private e sicure

Inoltre, Wavelength è una piattaforma incentrata sulla privacy, quindi non può tenere traccia delle conversazioni e fare richieste pertinenti. Tutte le comunicazioni sono crittografate end-to-end (qualcosa che alcuni governi ed enti pubblici sembrano sbagliati su alcune piattaforme).

Tuttavia, uno dei pochi inconvenienti di questa nuova piattaforma è consentire l’accesso ai gruppi. Gli utenti potranno accedere ai gruppi esistenti tramite link di invito forniti da altre piattaforme, anche se potranno anche scoprire grandi gruppi semi-aperti, sebbene la capacità massima per le chat di gruppo sia di 10.000 utenti.

Ci sono lavori in arrivo, anche alimentati dall’intelligenza artificiale

Per ora il team di sviluppo ha una roadmap di funzionalità, anche basata sull’IA, che porterà nel tempo, che al momento manca di elementi già comuni in altre piattaforme di messaggistica, come reazioni a messaggi, messaggi, chiamate di gruppo o strumenti di moderazione, dove quest’ultimo è già in fase di sviluppo.

C’è anche lo svantaggio che questa piattaforma diventerà funzionale se su di essa sono disponibili anche gli stessi contatti. Sappiamo già quanto sia difficile convincere gli utenti a passare ad un’altra piattaforma quando hanno i propri contatti su WhatsApp o al massimo su Telegram.

Modello di business freemium

Gli sviluppatori vogliono mantenere questa piattaforma gratuita e senza pubblicità, a causa delle sue implicazioni sulla privacy per i singoli utenti, mentre alla fine sperano di rilasciare una versione Pro con molte più funzionalità, rivolta alle aziende e alle organizzazioni che cercano di competere con piattaforme come Slack.

Wavelength è attualmente disponibile per iPhone, iPad e Mac, con una versione Android in arrivo.

connessione: lunghezza d’onda