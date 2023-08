La nuova anteprima di Rebel Moon ci prepara all’arrivo del suo primo trailer

Questo Natale, Netflix sta preparando un ottimo piano per un grande film Una luna ribellePromettente nuovo film Fantascienza conosceva b Zack Snyder Dopo aver deliziato i suoi fan con il suo montaggio di La Lega della Giustizia e con Esercito dei mortianche quest’ultimo è stato lanciato sulla piattaforma.

Per stuzzicare l’appetito, Netflix ha rilasciato un breve teaser di circa 15 secondi per annunciare l’arrivo del primo trailer ufficiale di Una luna ribelleChe possiamo vedere da domani. Nel frattempo puoi dare un’occhiata a teaser a Una luna ribelle il prossimo.

di cosa sta parlando Una luna ribelleun nuovo promettente successo di Netflix

con Sofia Botella (L’intrigante gabinetto di Guillermo del ToroE Prigionieri del paese dei fantasmi) come titolo, Una luna ribelle Lui film Un’avventura fantascientifica che segue la storia di Korra, la donna che… Inviato dagli abitanti di una galassia per trovare guerrieri di altri pianeti per aiutarli contro un dittatore tirannico. che terrorizza la sua pacifica colonia.

Desideroso di non rivelare troppo, il teaser offre un nuovo sguardo a Boutella nei panni di Kora con una clip che mostra il personaggio che colpisce quello che sembra essere un campanello d’allarme. Nell’anteprima vediamo anche come la protagonista afferma di volersi prendere “tutto”.

Oltre a Sofia Boutella, compongono il cast Una luna ribelle Charlie Hunnam (ShantaramE Ultimi sguardi), djimon hounsou (Shazam! Ira degli deiE King’s Man: Prima missione), Ciao Donna (mediatore), Jena Malone (dedicare) E Ray Fisher (Justice League di Zack Snyder), tra gli altri.

diviso in due film La prima parte di Una luna ribelle Arriva nel catalogo Netflix dal 22 dicembre 2023. Siete curiosi di vedere il nuovo film di Zack Snyder?