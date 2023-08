Mariver Centeno analizza una nuova intervista con Yahritza e la sua essenza: ‘Nessun rimpianto o riflessione’

Mariver Centeno afferma di non vedere il pentimento nelle dichiarazioni e nell’essenza di Yahritza. foto: Instagram @maryfer_centenoyahritzaysuesencia

la raccolta Yahritza e la sua essenza Ha offerto qualcosa di cui parlare dopo che i due sono apparsi in un’intervista rivelando come hanno subito le polemiche sorte intorno a loro dopo aver espresso la loro opinione sul cibo messicano.

Proprio come quando la band si è scusata per la prima volta, il Lo scienziato cartografico Mariver Centeno Gli viene affidato il compito di rianalizzare un file Movimento del corpo Dei membri del gruppo nelle loro ultime dichiarazioni.

L’intervista, che è stata rilasciata l’ultima volta 20 agosto Sul canale YouTube dell’emittente Pepe Garza, punta a mettere in luce il passato dei tre fratelli e come la controversia li abbia colpiti. Hanno spiegato di avere radici umili e che, nonostante la loro fama, portano avanti i loro saldi ideali. Inoltre, hanno sottolineato di non conoscere a fondo la cultura messicana, il che li ha portati a fare commenti infelici.

Come è successo in molte occasioni, la grafologa Maryfer Centeno ha analizzato nel dettaglio il Movimento ed espressioni del corpo che i tre giovani hanno mostrato durante tutta l’intervista.

Mariver Centeno analizza una nuova intervista con Yahritz e la sua essenza. | Acquisizioni: Tik Tok.

Nella parte centrale dell’intervista si vede Yahritza sull’orlo delle lacrime, tuttavia, Mariver Centeno ha sottolineato che non si tratta di una reazione derivata interamente dal dolore, ma piuttosto interpretata come un metodo esterno. ero sorpreso La reazione dei suoi seguaci alle sue osservazioni.

“L’espressione facciale di Yahritza mostra disagio. Si copre la bocca, è una forma di autocensura. È un viso che a volte mostra sorpresa e altre volte rabbia, ma indubbiamente mostra che è una persona triste in questo momento.” ha spiegato nel video.

Centeno ha anche sottolineato che le parole che Yahritza usa per descrivere la situazione non sono delle più precise, perché secondo il grafologo i commenti fatti dall’artista continuano a voler deviare colpe e non ammettere di aver commesso un errore.

Mariver Centeno afferma di non vedere alcun rimorso in Yaharitza e nella sua essenza. | Tic toc.

Anche qui li vediamo molto convinti, è importante ricordare che non c’è rimorso o riflessione sui commenti fatti sul paese, e alla fine le loro espressioni corporee non mentono, e ciò che mostrano nell’intervista è accolto di più che rabbia”.

Alla fine del video, Centeno afferma che il pubblico messicano Dovrebbe darle una seconda possibilità e lei dovrebbe rispettarlo Il gruppo di giovani, a causa della loro giovane età, non conosceva le ripercussioni che le loro parole avrebbero avuto, tuttavia, hanno potuto trarre un apprendimento significativo da tutta questa esperienza.

Mariver Centeno ha invitato i messicani a dare una seconda possibilità al gruppo. (Yahritsa e la sua essenza)

“Credo che tutti sbagliamo e ci saranno sicuramente molte persone disposte a dare una seconda possibilità a un gruppo che ha ancora un lungo futuro davanti e tante cose da fare”, ha concluso.

Mariver Centeno ha sottolineato che il gruppo non è dispiaciuto per quello che ha detto, ma è rimasto sorpreso. credito: TikTok/maryfercentenom

Dopo la polemica, i seguaci messicani del gruppo Yahritza y su Esencia hanno manifestato il loro disappunto in diversi modi, un chiaro esempio del fatto che anche prima delle loro dichiarazioni sul cibo messicano, il gruppo aveva milioni di follower sui principali social network, mentre ora hanno solo 700mila.

Un altro aspetto che è stato notato che non fanno più parte dei gruppi preferiti dai messicani è che, dopo alcune settimane in cui sono rimasti tra i gruppi più ascoltati sulle piattaforme digitali, attualmente non esiste una canzone eseguita dai tre fratelli che faccia parte del gruppo. Le 10 migliori canzoni La maggior parte riprodotta in Messico.