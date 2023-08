Inizia la stagione 2 della serie più in voga su Apple TV+

Per alcuni, una delle serie migliori e più incomprese del catalogo

Sai di aver amato una serie quando ci ripensi una o due volte alla settimana dalla fine della sua prima stagione quando pensi a quando saranno informazioni ufficiali nella seconda. Mi succede da Invasion su Apple TV+, con i nuovi episodi disponibili domani.

Alcuni fortunati della stampa hanno già avuto modo di vedere quegli episodi (o almeno una parte di essi), e già si parla chiaramente di un tono più action rispetto alla prima stagione e Un altro passo per diventare un punto fermo nel catalogo.

“siamo nella tempesta”

Il video che potete vedere in alto offre uno sguardo oltre a quanto già visto nei trailer della serie, in cui sono stati svelati alcuni dettagli delle nuove stagioni: Gli alieni hanno raddoppiato i loro sforzi per invadere la Terralasciando l’umanità nel momento peggiore della sua storia.

Non sappiamo ancora come facciano, ma le creature che attaccano gli umani sulla superficie del pianeta si sono adattate per essere più aggressive, il che dà loro un po’ più di vantaggio. Nel frattempo, la nostra civiltà è alla ricerca di un punto debole da cui attaccarli. Per un funzionario, “La prima stagione è stata la calma prima della tempesta e La seconda stagione è burrascosa“.

Seconda stagione di “Invasion” Apre domani, mercoledì 23 agosto, e dopo potremo guardare un nuovo episodio settimanale ogni mercoledì. Tra questo e gli altri episodi della seconda stagione di “Inception”, ci aspetta un ritorno alla scuola intrisa di fantascienza.

