Chi è William Ding, il magnate del gioco online da 12 miliardi di dollari?

IL Una ripresa economica volatile A Cina Le sue prospettive incerte hanno influenzato le fortune di molti miliardari del paese, ma non di molti altri Il magnate del gioco online William Ding. a 51 anni, Fondatore di NetEaseLa più grande società di gioco cinese dopo Tencent è riuscita ad aumentare la sua fortuna di $ 12,2 miliardi da ottobre, grazie a una serie di giochi di successo. Ma Ding potrebbe ora affrontare una prova incombente per stabilire se lo slancio può continuare.

Suonalo a lungo Competi con il co-fondatore miliardario di Tencent, Boney MaNel mercato dei giochi online, ora è la quarta persona più ricca del paese con un patrimonio netto di $ 31 miliardi nell’elenco dei miliardari in tempo reale, dietro il fondatore di Nongfu Spring Zhong Shanshan, fondatore di Nongfu Spring. perseveranzaZhang Yiming, mamma, di Tencent.

Co-fondatore anche di Tencent Ha guadagnato circa $ 12.000 milionipoiché le azioni del gigante di Internet sono tuttavia aumentate di quasi il 70% rispetto al minimo di ottobre NetEase ha fatto meglio con gli investitori. Le azioni della società, quotata al NASDAQ ea Hong Kong, sono aumentate dell’80% nello stesso periodo. Dall’inizio dell’anno, le sue azioni hanno superato di gran lunga i guadagni a una cifra di Tencent, in aumento del 30%, rendendo Ding un raro vincitore mentre l’economia cinese continua a perdere slancio a luglio.

Le nuove versioni di NetEase hanno prestazioni migliori del previsto. In cima alle classifiche di download in Cina quest’anno ci sono il gioco di corse automobilistiche Racing Master, il casual game Eggy Party e il suo ultimo picchiaduro multiplayer Justice Mobile.

In che modo l’attuale situazione economica influisce sul settore?

Gli analisti affermano che il miliardario, che trae la maggior parte della sua ricchezza da una partecipazione del 45,5% nella società, Meno suscettibile ai venti contrari Macroeconomia concentrandosi sul gioco.

Il settore solitamente non risente della congiuntura economicae liberato dalle restrizioni normative dopo la ripresa delle licenze dei giochi lo scorso anno, con l’approvazione che ora si attesta a 80-90 giochi al mese. Da parte sua, Tencent ottiene circa la metà delle sue entrate da altre attività, come pubblicità e pagamenti, che sono strettamente legate alla spesa dei consumatori e ai budget aziendali.

Giustizia Mobile, nel frattempo, Classificato tra i primi tre giochi più scaricati sull’iOS Store cinese Dal suo lancio il 30 giugno, secondo la società di analisi dati. Inoltre, è uno dei primi giochi per smartphone in Cina a utilizzare l’IA generativa, la tecnologia alla base di ChatGPT, per consentire ai personaggi virtuali di fornire risposte e argomenti diversi durante le conversazioni con i giocatori.

“In Justice Mobile, vediamo che i giocatori possono dedicare molto tempo ad altri giochi”, afferma Su. “I nuovi giochi rilasciati hanno funzionato molto bene.”

NetEase ha rifiutato di fornire un’intervista con Ding. Sotto la guida di questo uomo ricco, che si dice abbia uno stile gestionale senza fronzoli e spesso aggiri i manager di medio livello per lavorare direttamente con i programmatori, L’azienda può creare AI cardine del suo sviluppo futuro.

In un discorso di luglio in una conferenza ospitata dalla provincia cinese di Zhejiang, che la società ha confermato, Ding ha confermato che NetEase Investirai più di 1,4 miliardi di dollari all’anno Addestrare modelli basati sull’intelligenza artificiale ed esplorare la possibilità di integrare questa tecnologia con i giochi, oltre ad altri settori come l’istruzione.

NetEase: un impero in ascesa

Il miliardario detiene una partecipazione in quest’ultimo.NetEase genera anche vendite dal braccio di apprendimento online quotato a New York Youdao, che fornisce strumenti digitali come il suo servizio di traduzione omonimo, nonché corsi STEM online e formazione professionale per adulti. Ma I giochi rappresentano oltre l’80% dei loro profitti 3,600 milioni di dollari nel primo trimestre, mentre l’utile netto è stato di 983,6 milioni di dollari.

Questo simpatico gentiluomo occhialuto è noto per il suo interesse personale per l’agricoltura sostenibile. Deng che era l’uomo più ricco della Cina nel 2003 con un patrimonio netto di $ 2,95 miliardi, Mi sono avventurato nell’allevamento di maiali nel 2009. Apparentemente, la decisione era dovuta alla sua insoddisfazione per la carne che aveva mangiato in un ristorante locale di piatti caldi.

Ora, NetEase vende carne di maiale proveniente da allevamenti miliardari in tutta la Cina attraverso la sua divisione di e-commerce Yanxuan. La divisione e-commerce ha rappresentato in gran parte $ 270,5 milioni di vendite registrate nel segmento di business innovativo durante i primi tre mesi dell’anno.

Senza dubbio NetEase potrebbe avere difficoltà a mantenere l’interesse dei giocatori. Charlie Chai, analista di 86 Research con sede a Shanghai, Si consiglia agli investitori di prendere profitti oraPoiché i download potrebbero rallentare dopo la fase iniziale, l’azienda si è impegnata maggiormente per sfruttare e promuovere i giochi. Anche il Blue Lotus Research Institute rileva i rischi e, in una nota pubblicata a luglio su Smartkarma, ha confermato che i nuovi giochi di giugno potrebbero avere problemi nel loro ciclo di vita.

“Sebbene Justice Mobile abbia generato risultati notevoli al suo lancio iniziale (> 10 milioni di download il primo giorno, secondo la nostra stima), ci aspettiamo che le sue prestazioni diminuiscano in seguito”, ha scritto la società. “Ciò è principalmente dovuto al fatto che il team di sviluppo ha inizialmente presentato una grande quantità di contenuti e si prevede che la successiva capacità di produzione di contenuti subirà ritardi”.

Ma anche gli analisti hanno sottolineato La potente capacità di sviluppo di giochi di NetEaseBlue Lotus aggiunge nella nota che “la probabilità di lanciare prodotti di successo costante rimane alta”.

entro, Ding si sta espandendo all’estero. Il miliardario ha dichiarato di aspettarsi che nel tempo metà delle vendite di NetEase provenga dai mercati internazionali, rispetto a oltre il 10% di oggi. Per fare questo, NetEase ha collaborato con Warner Bros. Scoperta per promuovere il videogioco di ruolo Harry Potter: Magic Awakened. Ha anche recentemente acquisito lo sviluppatore di giochi francese Quantic Dream e lo studio di giochi canadese SkyBox Labs. E nel mercato giapponese, il gioco di combattimento dell’azienda Knives Out è stato un enorme successo.

Al di fuori del Giappone, tuttavia, il progetto non ebbe molto successo.dice Sue di Morningstar. Tommy Wong, analista di China Merchants Securities con sede a Hong Kong, afferma che vorrebbe che la società accelerasse la sua espansione all’estero. “È qualcosa di cui hanno parlato negli ultimi anni”, dice. “Ma ora è solo il 10% circa.”

* Con informazioni da Forbes USA