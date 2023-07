Ozzy Osbourne cancella l’apparizione al Power Trip Festival: “Il mio corpo non è pronto”

Ozzy Osbourne Ha cancellato la sua apparizione come uno degli headliner al California Power Trip FestivalSi svolgerà tra venerdì 6 ottobre e domenica 8 ottobre presso l’Empire Polo Club di Indio, in California.

Ieri l’ex cantante dei Black Sabbath ha pubblicato un comunicato con le seguenti dichiarazioni: “Per quanto sia doloroso, ho dovuto prendere la decisione di dimettermi da Power Trip in ottobre.”

“Il mio piano originale era di tornare sul palco nell’estate del 2024, e quando questo spettacolo si è realizzato, sono andato avanti con ottimismo. Sfortunatamente, il mio corpo mi sta dicendo che non sono ancora pronto e sono molto orgoglioso della mia prima cerimonia in quasi cinque anni al 50%”.



“Il gruppo che mi sostituirà in Power Trip sarà annunciato presto. Sono miei amici e posso prometterti che non ti deluderanno.”



“Soprattutto, voglio ringraziare i miei fan, la band e la troupe per la loro incrollabile lealtà e il loro continuo supporto. Vi amo tutti e ci vediamo presto”.



“Dio ti benedica, Ozzy.”

Power Trip includerà performance scritte da Guns N’ Roses, AC/DC, Metallica, Iron Maiden e Tool.

I Black Sabbath hanno rifiutato un’offerta per la salute di Ozzy

Come accennato L’ultimo classico del rockE Tony Iommi ha confermato, qualche giorno fa, che i Black Sabbath hanno rifiutato un’offerta per incontrarsi di nuovo al Power Trip.

“È difficile perché Ozzy Osbourne ne ha passate tante ultimamente.disse il chitarrista. “Va dentro e fuori dall’ospedale e sta lottando; vuole davvero uscire. Ma nella mia mente, è stato davvero difficile per me dire di sì. Devo anche pensare alle persone nella band. Ho pensare a Ozzy, se starà bene a consegnare. “Mostra qualunque cosa. Quindi non mi sentivo molto a mio agio.”

Ozzy era, all’epoca, ancora parte dell’etichetta, perché aveva accettato di suonare da solo.

“Non sapevo che Ozzy l’avrebbe fatto da solo”ha ammesso Iommi con una risata.. “Ma è fantastico. Spero che possa farcela ed è davvero bello. Vuole davvero farlo. E sta davvero cercando di spingersi per riprendersi. Ultimamente ha attraversato molte cose difficili. È davvero un peccato. Ma sta ancora combattendo lì.”

A parte i problemi di salute di Osbourne, Iommi ha affermato di essere preoccupato anche per la capacità dei Black Sabbath di essere all’altezza delle aspettative. “Se stiamo uscendo, voglio mettere su un bello spettacolo. Voglio uscire in cima e farlo. Non voglio andare a schiaffeggiare qualcosa insieme. E non sto dicendo che sarebbe stato così, ma sarebbe stata dura”.

Iommi ha inoltre rivelato che la decisione di rifiutare l’offerta di Power Trip – forse clamorosa – non è mai arrivata agli altri membri dei Black Sabbath.. “Non siamo stati in grado di parlare con gli altri di farloÈ spiegare.Forse hanno detto di no. Ma in realtà non è andata oltre me”.